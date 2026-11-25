Ngày 25-11, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã ký ban hành thông cáo đặc biệt về việc tổ chức lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo thông cáo, để tưởng nhớ những đóng góp to lớn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đối với đạo pháp và dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đề nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các ban, viện Trung ương cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức lễ tang trang nghiêm, trọng thể.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: BẢO TOÀN

Theo thông cáo đặc biệt, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng hệ phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm; Viện chủ chùa Giác Minh, chùa Tế Độ (TPHCM); do tuổi cao đã viên tịch lúc 21 giờ 5 phút ngày 24-11-2026 tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, thượng thọ 98 tuổi, với 74 năm hạ lạp. Lễ nhập kim quan vào lúc 14 giờ ngày 25-11 (nhằm ngày 17-10 năm Bính Ngọ). Linh cữu Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp được quàn tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM. Lễ viếng bắt đầu từ 17 giờ ngày 25-11 đến 20 giờ ngày 28-11. Lễ truy niệm được tổ chức lúc 7 giờ ngày 29-11 (nhằm ngày 21-10 năm Bính Ngọ). Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An, ấp An Bình, xã Bình An, TP Đồng Nai.

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