UBND TPHCM vừa có văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND của HĐND TPHCM ban hành Quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TPHCM giao thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết. Chủ động triển khai các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, nguồn kinh phí và đúng quy định hiện hành.

Kỹ thuật viên nghiên cứu khoa học

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm kịp thời triển khai các chỉ đạo, kế hoạch của UBND TPHCM về thực hiện Nghị quyết; chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, xác định tiến độ và phân công trách nhiệm thực hiện. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả triển khai Nghị quyết và hiệu quả sử dụng nhân lực được thu hút, trọng dụng.

Các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức đã được tuyển chọn, đưa vào diện áp dụng chính sách theo Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND thực hiện rà soát, xử lý chuyển tiếp theo Điều 53 Quy định kèm theo Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND. Việc rà soát phải bảo đảm không bỏ sót đối tượng, đúng thẩm quyền và thời hạn.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị phải rà soát toàn bộ nhân sự thuộc diện áp dụng chính sách theo Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND trước đây; đối chiếu quyết định, thời điểm bắt đầu hưởng, thời hạn còn lại, vị trí công tác, kết quả đánh giá, nhiệm vụ đã và đang được giao; lập danh sách, hồ sơ, tài liệu chứng minh và phân loại thành 3 nhóm.

Nhóm 1 là những trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định kèm theo Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND và được cấp ủy, cơ quan, đơn vị đề cử xem xét, đưa vào diện áp dụng chính sách.

Nhóm 2 là những trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định mới nhưng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định chuyển tiếp. Cá nhân phải có kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm trước liền kề là Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong thời gian được áp dụng chính sách theo Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND đã chủ trì hoặc đang được phân công chủ trì tham mưu xây dựng các đề án, công trình, dự án khoa học và công nghệ cấp thành phố.

Trường hợp không được phân công chủ trì thì phải đang là thành viên tổ soạn thảo, nghiên cứu các đề án, công trình, dự án khoa học và công nghệ cấp thành phố mà cơ quan, đơn vị đang công tác được giao chủ trì xây dựng; đồng thời được cấp ủy và tập thể lãnh đạo xác định có năng lực xuất sắc, tiêu biểu, vượt trội, có tiềm năng phát triển tốt.

Nhóm 3 gồm các trường hợp không đáp ứng yêu cầu, điều kiện của nhóm 1 hoặc nhóm 2; được phân công, điều động, bổ nhiệm vào vị trí không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND; hoặc được cấp có thẩm quyền đánh giá là không đạt yêu cầu theo Nghị quyết này.

UBND TPHCM yêu cầu việc rà soát, phân loại phải hoàn thành trước ngày 31-12-2026, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND TPHCM ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết.

Sở Nội vụ cũng được giao phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chính sách của Nghị quyết; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Nghị quyết tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND TPHCM xem xét, giải quyết.

CẨM NƯƠNG