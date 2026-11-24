Thêm 1 nạn nhân trong vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) tử vong, nâng tổng số người chết lên 7 người và 9 người bị thương. Bộ Y tế yêu cầu ngành y tế huy động tối đa nguồn lực, tập trung cấp cứu và điều trị các nạn nhân bị thương.

Điều trị cho một nạn nhân trong vụ nổ tại bệnh viện. Ảnh: NHẬT ANH

Theo xác nhận của Sở Y tế Hà Nội, đến 20 giờ ngày 24-11, thêm một nạn nhân trong vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nội) đã tử vong. Nạn nhân là T.M.H., nữ, sinh năm 2002, được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Khi nhập viện, nạn nhân trong tình trạng rất nặng, bị đa chấn thương. Dù được các bác sĩ tập trung cứu chữa, nạn nhân đã không qua khỏi.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 nạn nhân liên quan đến vụ nổ. Trong đó, 2 nạn nhân bị vết thương sọ não hở đã được phẫu thuật lấy dị vật. Sau phẫu thuật, sức khỏe của cả hai nạn nhân tiến triển tốt, đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Hồi sức ngoại. Nạn nhân nữ 78 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi phải, cũng đang được điều trị tích cực.

Như vậy, đến nay vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết khiến 7 người tử vong, 9 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện.

Cùng ngày, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực, cấp cứu và điều trị kịp thời cho các nạn nhân.

Cục yêu cầu các bệnh viện huy động nhân lực, thuốc, máu, trang thiết bị; đồng thời chủ động phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để hội chẩn hoặc chuyển tuyến đối với những trường hợp nặng, vượt quá khả năng chuyên môn.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị ngành y tế phối hợp với các cơ quan liên quan xác định danh tính những nạn nhân chưa rõ nhân thân, quan tâm chăm sóc sức khỏe và ổn định tâm lý cho người bị nạn cùng thân nhân.

Vụ nổ khí gas tại cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết đã khiến kết cấu khu tập thể E3, E4 Vĩnh Hồ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến 125 hộ dân phải di chuyển. Để bảo đảm an toàn, phục vụ tạm cư, ổn định đời sống cho nhân dân, UBND TP Hà Nội đã bố trí các căn hộ tại khu nhà ở tái định cư ở phường Việt Hưng cho 125 hộ dân, cách khu tập thể Vĩnh Hồ khoảng 18km. Tối 24-11, Công an TP Hà Nội cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định: số nhà 110B-E4 trên phố Nguyễn Văn Tuyết đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn. Nguyên nhân sơ bộ của vụ nổ là do rò rỉ khí gas, kết hợp với oxy trong không khí gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí gas và oxy.

NGỌC DUNG - NGUYỄN HƯỞNG