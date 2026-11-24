Chiều 24-11, tại Hà Nội, Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển bền vững do Cục Dân số (Bộ Y tế) phối hợp với các đơn vị tổ chức tập trung thảo luận những thách thức trước xu hướng giảm mức sinh. Trong đó, hỗ trợ nhà ở cho gia đình trẻ được đề xuất là một trong những giải pháp khuyến khích kết hôn, sinh con.

Các chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự hội nghị. Ảnh: TRẦN MINH

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, mức sinh tại châu Á giảm từ 5,25 con/phụ nữ năm 1975 xuống còn 1,87 con/phụ nữ hiện nay. Việt Nam hiện có hơn 100 triệu dân, đứng thứ 3 Đông Nam Á, thứ 8 châu Á và thứ 16 thế giới. Sau khi đạt mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ) vào năm 2006, mức sinh của nước ta đã giảm còn 1,93 con/phụ nữ. Dù vẫn trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, Việt Nam đang đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và chênh lệch mức sinh giữa các vùng.

Tại hội nghị, GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, phân tích 11 nguyên nhân trực tiếp khiến mức sinh tại nhiều quốc gia duy trì dưới mức sinh thay thế trong thời gian dài. Đáng chú ý là chi phí sinh hoạt cao, thời gian làm việc kéo dài, thiếu trường công lập, nhất là trường mẫu giáo; bất bình đẳng giới trong công việc và gia đình; xu hướng kết hôn, sinh con muộn; việc làm thiếu ổn định và chi phí điều trị vô sinh cao...

Dù đã nhận diện được các nguyên nhân dẫn đến mức sinh thấp và chi hàng chục tỷ USD mỗi năm cho các chương trình hỗ trợ gia đình, 44 quốc gia có thu nhập cao và 20 quốc gia có thu nhập trung bình vẫn chưa thể đưa tổng tỷ suất sinh trở lại mức sinh thay thế. Các quốc gia này chiếm 68% dân số và 86% GDP toàn cầu.

GS-TS Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRẦN MINH

Từ thực tế đó, GS-TS Nguyễn Thiện Nhân khuyến nghị các quốc gia chủ động dự báo dân số trong khoảng 300 năm, xác định nguyên nhân khiến mức sinh duy trì dưới mức thay thế để sớm xây dựng chính sách ứng phó có tầm nhìn dài hạn.

Nhằm khuyến khích sinh đủ 2 con, Luật Dân số năm 2025 quy định hỗ trợ tài chính đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và phụ nữ tại các địa phương có mức sinh dưới mức sinh thay thế. Một số địa phương như TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp đã triển khai chính sách hỗ trợ từ 1-5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Đánh giá về chính sách hỗ trợ tài chính để khuyến sinh, GS-TS Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Đại học Kinh tế Quốc dân), nhận định, khoản hỗ trợ 2-5 triệu đồng chủ yếu mang ý nghĩa khuyến khích, khó tạo động lực kinh tế đáng kể bởi chi phí nuôi dạy một đứa trẻ đến 18 tuổi rất lớn.

Theo GS-TS Nguyễn Đình Cử, giá nhà, chi phí thuê nhà, sinh hoạt và nuôi con đang là những rào cản lớn đối với người trẻ khi lập gia đình. Vì vậy, cần có chính sách hỗ trợ nhà ở lâu dài, tạo điều kiện cho các gia đình trẻ tiếp cận nhà ở xã hội, giảm áp lực kinh tế khi sinh và nuôi con. Cùng với đó, cần đổi mới công tác truyền thông dân số, khuyến khích người trẻ kết hôn, sinh con trên tinh thần tự nguyện, vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội.

NGỌC DUNG - HOÀNG NGUYỄN