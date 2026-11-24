Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, khoảng 8 giờ ngày 24-11, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ khu vực nhà bếp của quán cháo lòng trên phố Nguyễn Văn Tuyết, khiến nhiều người thương vong.

Sức ép từ vụ nổ khiến nhiều người dân ở cách hiện trường hàng trăm mét vẫn cảm nhận rõ sự rung lắc. Ngay sau đó, nhiều người hô hoán, kêu cứu, khiến khu vực trở nên náo loạn.



Hiện trường vụ nổ sập nhà. Ảnh: LINH CHI

Theo ông Trịnh Hữu Tuấn, Chủ tịch UBND phường Đống Đa (TP Hà Nội), ngay sau khi nhận được thông tin, địa phương cử lực lượng trực tiếp đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh vụ việc.

Lực lượng chức năng đưa người bị thương đi cấp cứu. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết được xác định là do nổ bình gas.

Vụ nổ khiến 2 người tử vong và 6 người bị thương. Hiện lực lượng cảnh sát đang sử dụng thiết bị dò tìm và máy thủy lực để nâng các mảng bê tông đổ sập, tìm kiếm những người có thể còn bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Lực lượng chức năng tại khu vực vụ nổ. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp đến hiện trường vụ nổ để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ; đồng thời tổ chức cứu chữa người bị thương, đưa các nạn nhân đi cấp cứu kịp thời và thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp đến hiện trường vụ nổ. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, khoảng 8 giờ ngày 24-11, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ khu vực nhà bếp của quán cháo lòng trên phố Nguyễn Văn Tuyết. Sức ép từ vụ nổ khiến khoảng 10 căn nhà liền kề và phía đối diện, cách hiện trường khoảng 15m, bị bung cửa cuốn, đổ sập mái tôn và mái vỉa. Quán cháo lòng nằm dưới chân một khu tập thể cũ ở phường Đống Đa, có diện tích khoảng 50m², quy mô 1 tầng. Phía sau quán là dãy nhà tập thể cao 3 tầng, trong đó tầng 1 có nhiều hộ kinh doanh.

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NGUYỄN HƯỞNG - TIẾN CƯỜNG