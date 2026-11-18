Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh yêu cầu lãnh đạo phường Phú An giải quyết thấu đáo, giải thích cặn kẽ các kiến nghị của cử tri; những việc vượt thẩm quyền phải sớm báo cáo thành phố để kịp thời xử lý.

Sáng 18-11, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cùng các đại biểu HĐND TPHCM và HĐND phường Phú An đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 tại phường Phú An (TPHCM).

Đồng chí Võ Văn Minh cùng các đại biểu HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri. Ảnh: DUY TRẦN

Tại hội nghị, cử tri Đinh Văn Hùng, cho biết trên tuyến đường ĐT.744 đi qua địa bàn khu phố Phú Thuận có nhiều vị trí bị hư hỏng, xuống cấp, xuất hiện nhiều “ổ voi” khiến việc đi lại của người dân khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Cử tri đề nghị sớm sửa chữa, bảo đảm an toàn cho người dân.

Cử tri Đỗ Thị Bé kiến nghị đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư để người dân ổn định cuộc sống, có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư. Cử tri cũng đề nghị làm rõ giá dịch vụ, thời gian thu gom rác thải; tháo gỡ khó khăn trong tách thửa đất và giải quyết dứt điểm các tranh chấp đất kéo dài.

Cử tri Đinh Văn Hùng nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: DUY TRẦN

Trả lời cử tri, Chủ tịch UBND phường Phú An Trần Bảo Lâm ghi nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, xem đây là cơ sở để chính quyền địa phương điều chỉnh công tác điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời cam kết tiếp thu, xử lý.

Chủ tịch UBND phường Phú An Trần Bảo Lâm trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: DUY TRẦN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị lãnh đạo phường Phú An quan tâm, chia sẻ thấu đáo, làm hết trách nhiệm và giải thích cặn kẽ các ý kiến để cử tri rõ.

Với các ý kiến liên quan về đất đai, đồng chí Võ Văn Minh cho biết thành phố đang rà soát, làm sạch dữ liệu đất phi nông nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi người dân. Đối với khó khăn trong tách thửa, địa phương cần tổng hợp ý kiến của người dân, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DUY TRẦN

Đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các công trình đang thi công, đồng chí đề nghị địa phương chủ động, áp dụng các biện pháp cấp bách trên tinh thần đảm bảo an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, quan tâm quản lý trật tự xây dựng, khẩn trương cấp nền tái định cư cho người dân. Những việc vượt thẩm quyền cần nhanh chóng báo cáo, xin ý kiến thành phố để kịp thời xử lý.

Đồng chí Võ Văn Minh lưu ý, sau hội nghị, địa phương cần tập trung giải quyết thấu đáo các phản ánh, kiến nghị, không để người dân bức xúc, phải hỏi lại nhiều lần.

THẢO NGUYỄN