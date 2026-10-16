Lưới điện được ngầm hóa: Diện mạo mới cho đô thị

Nhờ ngầm hóa lưới điện, người dân sinh sống trên đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài (xã Bà Điểm, TPHCM) nay không còn sống chung với cảnh dây điện chằng chịt như “mạng nhện” hay nỗi lo chập cháy, cúp điện mỗi mùa mưa bão.

Đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài đã thông thoáng sau khi được ngầm hóa lưới điện

Không còn “mạng nhện” trên đầu

Tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài (đoạn từ đường Phan Văn Hớn đến đường Vĩnh Lộc thuộc khu vực ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, TPHCM) là trục giao thông đông người đi lại. Trước đây, hệ thống đường dây trung - hạ thế cùng cáp viễn thông đi nổi chằng chịt không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông, sự cố hành lang an toàn lưới điện.

Công trình bố trí ngầm lưới điện đồng bộ dự án mở rộng đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài vừa được Công ty Điện lực Hóc Môn và các đơn vị viễn thông hoàn thành, góp phần chỉnh trang đô thị và xóa bỏ nguy cơ mất an toàn của lưới điện nổi tồn tại suốt nhiều năm qua.

Ghi nhận từ thực tế, diện mạo dọc tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài đã thay đổi rõ rệt. Toàn bộ hệ thống điện và cáp viễn thông trên tuyến đã được ngầm hóa, mang lại diện mạo thông thoáng, hiện đại cho khu vực. Không chỉ vui mừng vì mặt đường được mở rộng đồng bộ, khang trang hơn, người dân nơi đây còn phấn khởi khi hệ thống lưới điện đã được ngầm hóa, thêm phần an tâm sinh hoạt.

Là người dân sinh sống lâu năm tại địa phương, ông Hà Văn Chín (66 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) chia sẻ, đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài hiện nay đã được mở rộng, nâng cấp thông thoáng, sạch sẽ. Ngành điện thành phố sau đó cũng thi công đưa hệ thống điện xuống lòng đất nên người dân cảm thấy an tâm nhiều hơn. “Giờ dọc đường chỉ còn mấy cột đèn chiếu sáng vào ban đêm, không còn cột điện, dây điện, dây viễn thông như trước.

Thay vào đó là các trụ điện lớn, tủ điện nhỏ, gọn, đảm bảo an toàn mà còn cung cấp điện cho từng nhà dân một cách tiện lợi”, ông Chín nói.

Gắn bó với tuyến đường này suốt 20 năm qua, bà Nguyễn Thị Hòa (55 tuổi) không giấu được niềm vui. Bà cho biết, trước kia Hương lộ 80 cũ (nay là đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài) chật hẹp, xuống cấp cộng thêm đủ loại dây điện chằng chịt như “mạng nhện”. Hình ảnh này khiến diện mạo đô thị trên tuyến đường luộm thuộm, nhếch nhác và đời sống của người dân quanh đây cũng gặp nhiều bất tiện.

Theo bà Hòa, khi có chủ trương, đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài được mở rộng, nâng cấp rồi tiến hành ngầm hóa đường dây điện. Quá trình thi công có nhân viên điện lực, viễn thông cùng phối hợp, không gây khó khăn hay ảnh hưởng gì nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân. “Nay tuyến đường được làm lại sạch đẹp, dây điện đưa xuống dưới đất, việc buôn bán kinh doanh của người dân ở đây cũng thuận lợi hơn trước nhiều nên chúng tôi rất phấn khởi”, bà Hòa bày tỏ.

Thông thoáng, thuận tiện cho người dân

Ông Lê Quang Bình, Giám đốc Công ty Điện lực Hóc Môn, cho biết, công trình bố trí ngầm hóa lưới điện trên đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài được thực hiện trong phạm vi dự án cải tạo mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài (xã Bà Điểm) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư. Theo đó, hệ thống hào kỹ thuật sẽ được đầu tư và bàn giao cho ngành điện thực hiện công tác kéo cáp.

Theo ông Lê Quang Bình, ngay sau khi mặt bằng được bàn giao vào tháng 8-2025, Công ty Điện lực Hóc Môn phối hợp các đơn vị liên quan đã nhanh chóng triển khai thi công. Đơn vị đã chủ động lập kế hoạch chi tiết, phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương và các nhà mạng viễn thông nhằm thực hiện dự án một cách đồng bộ. Đến cuối tháng 6-2026, đơn vị đã thi công đóng điện hoàn tất, đưa vào sử dụng và thu hồi các trụ điện trên tuyến đường này.

Giám đốc Công ty Điện lực Hóc Môn cho biết thêm, việc đồng bộ ngầm hóa lưới điện kết hợp nâng cấp tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài mang lại nhiều giá trị thiết thực. Để đưa dòng điện chạy ngầm an toàn, đảm bảo chất lượng kỹ thuật cao và đúng tiến độ đề ra, đội ngũ kỹ sư của Công ty Điện lực Hóc Môn đã khảo sát thực địa kỹ lưỡng, thiết kế tuyến cáp ngầm trung - hạ thế và bố trí các tủ phân phối (RMU - tủ hạ thế) khoa học, phù hợp quy hoạch, thuận tiện cho vận hành. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với các nhà mạng viễn thông thống nhất tiến độ thu gom cáp, thi công đồng thời nhằm tránh tình trạng đào đường nhiều lần gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trong quá trình thi công, Công ty Điện lực Hóc Môn đã áp dụng giải pháp thi công linh hoạt, tổ chức đấu nối chuyển tải vào các giờ thấp điểm để giảm tối đa việc gián đoạn cung cấp điện, giữ ổn định cho sinh hoạt và kinh doanh của người dân. Cùng với đó, các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được tuân thủ nghiêm ngặt. Sau khi thực hiện ngầm hóa, đơn vị đã hoàn trả mặt bằng sạch sẽ, khang trang.

Đề án ngầm hóa lưới điện TPHCM kết hợp với ngầm hóa dây thông tin trên trụ điện giai đoạn đến năm 2030 của EVNHCMC là một trong những chương trình trọng điểm của thành phố với tiêu chí bảo đảm an toàn trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lưới điện và dây thông tin, theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại, nâng cao mỹ quan đô thị. Đề án được UBND TPHCM thông qua và chính thức triển khai từ tháng 5-2011. Năm 2021, EVNHCMC phối hợp cùng các chủ đầu tư mương cáp viễn thông (Viettel, VNPT, FPT, SCTV, Tradincorp) đã hoàn thành 240 dự án ngầm hóa tại 195 tuyến đường (với khối lượng 1,25km lưới điện trung thế và 1.736km lưới điện hạ thế), hoàn tất ngầm hóa lưới điện tại các tuyến đường chính trong khu quận 1, quận 3 (trước đây). Tại khu vực các quận 4, 5, 6, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, và Gò Vấp (trước đây) đã ngầm hóa lưới trung thế đạt tỷ lệ 60%.

KHÁNH NHUNG