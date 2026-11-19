Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) và 3 cá nhân vừa được Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng vì những đóng góp nổi bật trong triển khai công tác văn hóa doanh nghiệp (VHDN) giai đoạn 2022-2025. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể Tổng công ty và các cá nhân trong việc xây dựng, lan tỏa các giá trị văn hóa, góp phần hình thành môi trường làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm và hướng đến khách hàng.

Tập thể EVNHCMC và 3 cá nhân được đề xuất khen thưởng gồm: ông Nguyễn Văn Thanh, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc EVNHCMC; bà Lê Thị Luyến, Trưởng Ban Tổ chức và nhân sự; bà Lê Thị Hương Thảo, nhân viên Ban Truyền thông.

Trong giai đoạn 2022-2025, EVNHCMC đã quan tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về VHDN, gắn việc xây dựng văn hóa với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Công tác tuyên truyền, đào tạo, xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa học tập, văn hóa an toàn và văn hóa hướng đến khách hàng được chú trọng, từng bước đưa các giá trị văn hóa vào hoạt động thường xuyên của Tổng công ty và các đơn vị.

Đáng chú ý, Tổng công ty đã triển khai chương trình đào tạo văn hóa lãnh đạo trên nền tảng E-learning với 6.341 lượt học viên hoàn thành, đạt 100% kế hoạch; tổ chức 14 lớp đào tạo văn hóa khách hàng với khoảng 600 lượt học viên tham gia.

VIỆT HOA