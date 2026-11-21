Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) bảo đảm nguồn điện cho 201 trạm phát sóng di động (BTS) tại các khu vực vùng sâu, vùng xa và biên giới. Trong đó, 129 trạm được kết nối điện lưới, 72 trạm sử dụng máy phát điện và pin mặt trời.

Đây là kết quả phối hợp của EVN trong Chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026.

Theo EVN, để triển khai chương trình, tập đoàn đã làm việc với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng và Viettel, khảo sát hiện trạng, xây dựng phương án cấp điện cho 201 vị trí dự kiến lắp đặt trạm BTS tại những nơi chưa có điện lưới quốc gia.

Các vị trí này phân bố tại 16 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn quản lý của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung và Tổng công ty Điện lực miền Nam. Phần lớn vị trí nằm ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa hình hiểm trở, cách xa khu dân cư và lưới điện hiện hữu. Một số điểm nằm sâu trong rừng phòng hộ hoặc ở khu vực biệt lập, gây khó khăn cho công tác khảo sát, đầu tư và tổ chức cấp điện.

Công nhân điện lực thi công đường dây cấp điện cho các trạm BTS tại khu vực vùng sâu, vùng xa. Ảnh: EVN cung cấp

EVN đã chỉ đạo các tổng công ty điện lực và công ty điện lực trực thuộc phối hợp với các đơn vị Viettel tại địa phương khảo sát thực địa. Tại từng vị trí, các đơn vị đánh giá hiện trạng lưới điện, khoảng cách đến nguồn điện, điều kiện địa hình và khả năng đầu tư cấp điện. Việc khảo sát cũng tính đến nhu cầu trước mắt và khả năng mở rộng lưới điện về lâu dài, gắn với kế hoạch phát triển điện nông thôn, miền núi, hải đảo.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, EVN phân loại 201 vị trí theo hiện trạng lưới điện, kế hoạch đầu tư và khả năng cấp điện để thống nhất phương án triển khai với Viettel.

Đối với các điểm gần lưới điện hiện hữu, ngành điện hỗ trợ xác định điểm đấu nối, thỏa thuận đấu nối và hướng dẫn phương án để Viettel đầu tư đường dây sau điểm đấu nối, đưa điện đến trạm. Tại những vị trí thuộc dự án cấp điện do địa phương làm chủ đầu tư, các công ty điện lực phối hợp cập nhật tiến độ, hỗ trợ hoàn thiện phương án cấp điện sau khi công trình hoàn thành. Với các điểm xa lưới điện, khó tiếp cận hoặc đang chờ dự án đầu tư, EVN phối hợp với Viettel lựa chọn giải pháp nguồn điện tại chỗ.

Theo EVN, việc xây dựng phương án theo từng nhóm vị trí giúp phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời kết hợp yêu cầu bảo đảm điện cho hạ tầng viễn thông với hiệu quả đầu tư phát triển lưới điện.

EVN phối hợp bảo đảm nguồn điện cho các trạm BTS góp phần phát triển hạ tầng viễn thông tại những địa bàn khó khăn, giúp người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới kết nối, tiếp cận thông tin và sử dụng các dịch vụ số, phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng số theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chương trình phủ sóng di động được Viettel triển khai từ tháng 3-2026, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel xóa các điểm lõm sóng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới trong năm 2026.

Sau hơn 7 tháng triển khai, 1.337 trạm phát sóng đã đưa mạng di động tốc độ cao đến khoảng 130.000 người dân tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư có trên 50 người.

Ngày 20-11, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự hội nghị. Đại diện EVN tham dự có ông Đinh Thế Phúc, Thành viên Hội đồng thành viên EVN.

Tại hội nghị, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, cho biết sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng có ý nghĩa quyết định đối với kết quả chương trình. Lãnh đạo Viettel cũng cảm ơn các bộ, ngành, EVN và địa phương đã phối hợp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục, hạ tầng điện và các điều kiện cần thiết, góp phần hoàn thành chương trình đúng tiến độ.

PHÚC HẬU