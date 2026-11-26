Dịp cuối năm cũng là lúc các hợp đồng đang bước vào giai đoạn “chốt đơn” nên nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp tăng cao. Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) liên tục đề ra nhiều giải pháp để cùng chạy nước rút với khách hàng.

Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất tại Tổng Công ty CP Việt Thắng (ẢNH: VIỆT HOA)

Cấp điện ổn định là yếu tố sống còn

Đối với các ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất linh kiện điện tử, gia công cơ khí chính xác hay dệt may, da giày, chất lượng nguồn điện đóng vai trò rất quan trọng, là yếu tố sống còn. Chỉ một sự cố chớp tắt hay điện áp không ổn định cũng đủ gây ra những thiệt hại nặng nề.

Những ngày cuối năm tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, không khí làm việc của công nhân rất khẩn trương để hoàn thiện các đơn hàng cho đối tác tại Mỹ, Nhật Bản, EU và chuẩn bị xuất xưởng, giao hàng cho kịp tiến độ.

Ông Thiều Quang Tuấn, Trưởng trạm 110 kV trạm PouYuen, cho biết, nhà xưởng công ty nằm trên diện tích hơn 62 hécta. Giai đoạn trước Covid-19 có tới 90.000 lao động làm việc, hiện chỉ còn 45.000 người. Trước đây, lo lắng sợ cúp điện đột xuất nên Công ty PouYuen Việt Nam bỏ ra số tiền lớn để trang bị 12 máy phát điện dự phòng. Nhưng sau một thời gian, lưới điện EVNHCMC luôn được giữ ổn định nên dần dần công ty an tâm, bán hết số máy trên để đưa thêm nguồn vốn vào lưu thông sản xuất rất hiệu quả. “Đặc thù của ngành sản xuất giày với hệ thống máy móc cao cấp hiện đại: robot, các bao mạch, dây chuyền tự động nếu chẳng may gặp sự cố hỏng hóc thì chi phí sửa chữa rất khủng, chưa kể sản phẩm xuất xưởng dễ bị lỗi, ảnh hưởng đến giá trị đơn hàng và uy tín doanh nghiệp. Vì thế, việc sử dụng điện an toàn, chất lượng điện luôn là ưu tiên hàng đầu. May mắn, chúng tôi là khách hàng của EVNHCMC nên những nỗi lo ấy đều được giải tỏa”, ông Thiều Quang Tuấn nói. Hiện Công ty TNHH PouYuen Việt Nam sử dụng máy biến áp công suất lớn, nên mỗi ngày chi phí tiền điện rất lớn, nằm trong tốp những khách hàng là doanh nghiệp sử dụng điện cao nhất Việt Nam.

Tại Công ty TNHH Data Logic Việt Nam (99% sản lượng dành cho xuất khẩu), ông Chu Cao Nguyên, Trưởng bộ phận sản xuất và cơ sở hạ tầng, cho biết, quý 3 vừa qua là thời điểm sản xuất cao điểm nhất nhằm kịp thời gian vận chuyển (gần 2 tháng) sang thị trường Mỹ và châu Âu. Đối với đặc thù ngành thiết bị điện tử, nguồn điện chập chờn có thể gây trục trặc máy móc và làm hỏng hàng loạt sản phẩm. Rất may mắn, trong suốt cao điểm quý 3, nguồn điện luôn được cung cấp ổn định, không hề bị gián đoạn, giúp nhà máy duy trì hiệu suất, đảm bảo chất lượng và đáp ứng đúng cam kết tiến độ.

Tương tự, Công ty TNHH khuôn chính xác Duy Tân cũng ghi nhận sản lượng đơn hàng khuôn mẫu mảng nhựa gia dụng và xây dựng tăng hơn 20% từ quý 3-2026. Ông Trương Tấn Nhật, Phó Giám đốc công ty, nhấn mạnh việc gia tăng sản xuất đòi hỏi nguồn cấp điện phải liên tục. Ngành gia công khuôn mẫu sử dụng nhiều máy phay, CNC, nếu cúp điện đột ngột, sản phẩm đang chạy trên máy sẽ lập tức bị hỏng, buộc phải cài đặt lại từ đầu, gây lãng phí rất lớn.

Thời gian qua, ngành điện lực TPHCM đã cung ứng nguồn điện rất ổn định. Trong những trường hợp bắt buộc phải cắt điện để bảo trì, ngành điện luôn thông báo trước để doanh nghiệp chủ động sắp xếp lịch sản xuất.

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Nắm bắt được nhu cầu bức thiết của nhiều doanh nghiệp dịp cuối năm, các công ty điện lực trên địa bàn TPHCM đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ ứng dụng công nghệ hiện đại đến linh hoạt trong quản lý phụ tải.

Ông Ngô Văn Thành, Phó giám đốc Công ty Điện lực Bình Phú, cho biết, nhu cầu điện dịp cuối năm của các doanh nghiệp trên địa bàn tăng rõ rệt, dự kiến tăng từ 8% trở lên cho đến Tết Nguyên đán. Lượng điện tiêu thụ cũng tăng mạnh ở khối thương mại - dịch vụ và kho lạnh/logistics, do hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, kho lạnh bảo quản hàng hóa và các cơ sở dịch vụ ăn uống, giải trí mở cửa kéo dài thời gian hoạt động. Khách hàng tăng cường chiếu sáng trang trí và hệ thống làm lạnh, điều hòa không khí phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi... cũng là lý do đẩy lượng điện tiêu thụ lên cao.

Vì vậy, để đảm bảo việc cung cấp điện luôn được thông suốt, EVNHCMC triển khai đồng bộ nhiều giải pháp dịp cao điểm cuối năm, như: quản lý kỹ thuật và bảo dưỡng thiết bị theo phương pháp hiện đại; nâng cao độ tin cậy lưới điện bằng công nghệ bảo dưỡng hiện đại; triển khai công tác quản lý, theo dõi tình trạng, sửa chữa và bảo dưỡng vật tư thiết bị lưới phân phối 22kV theo phương pháp CBM (bảo dưỡng dựa trên tình trạng thiết bị) không gây mất điện. Tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM trong triển khai tuyên truyền nhiều giải pháp tiết kiệm điện đến từng khách hàng của EVNHCMC.

Đáng chú ý, theo quy định mới, khung giờ cao điểm buổi trưa được bãi bỏ và gộp 5 giờ cao điểm vào buổi tối (từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30). Nhiều doanh nghiệp đã tăng ca đêm, dịch chuyển lịch sản xuất sang các khung giờ bình thường ban ngày hoặc giờ thấp điểm để tiết giảm chi phí.

Tại Công ty Điện lực Thủ Đức, ông Nguyễn Thành, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật của công ty, chia sẻ, nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, hệ thống lưới điện được vận hành theo chế độ mạch vòng, cho phép phụ tải nhận điện linh hoạt từ nhiều nguồn. Công ty đã mạnh dạn ứng dụng hệ thống thiết bị đóng cắt điều khiển từ xa (SCADA). Khi có sự cố, hệ thống sẽ chủ động phát hiện, cô lập vùng lỗi và thao tác chuyển nguồn từ xa để tái lập điện nhanh nhất cho khách hàng. “Không dừng lại ở xử lý sự cố, công tác phòng ngừa được công ty chú trọng. Điện lực Thủ Đức sử dụng các thiết bị đo phóng điện và đo nhiệt độ từ xa để kiểm tra đường dây. Các thiết bị này giúp phát hiện sớm nguy cơ suy giảm cách điện hay phát nhiệt, từ đó chúng tôi chủ động sửa chữa, thay thế trước khi sự cố thực sự xảy ra”, ông Thành nói.

Ông Thành cho biết thêm, ngoài các giải pháp kỹ thuật, công tác dự báo phụ tải được thực hiện sát sao. Hàng tháng, ngành điện đều làm việc trực tiếp với các khách hàng lớn để tính toán chính xác nhu cầu sử dụng. Đặc biệt, vào quý 1 hàng năm, ngành điện chủ động phối hợp với doanh nghiệp ký kết thỏa thuận chuyển dịch phụ tải, dịch chuyển ít nhất 5% công suất khung giờ cao điểm sang các giờ khác trong ngày, giúp giảm tải công suất đỉnh cho toàn hệ thống và đảm bảo lưới điện luôn vận hành an toàn, thông suốt.

Trong tháng 10-2026, EVNHCMC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ người dân thành phố. Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 5.471,4 triệu kWh, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Công suất cực đại ngày cao nhất đạt 9.123,0 MW. Sản lượng điện thương phẩm tháng 10 đạt 5.314,7 triệu kWh, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Kết quả thực hiện các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối trong 10 tháng: SAIFI (số lần mất điện bình quân) 1,02 lần; SAIDI (thời gian mất điện bình quân) 100 phút. Tổng công ty đã thực hiện 1.377 phương án (1.314/1.466 tuyến dây) đóng kết mạch vòng trung thế. Trong đó, các công ty điện lực khu vực TPHCM (trước đây) hoàn tất 100% số phương án đã lập. Tổ chức thi công công bằng live-line (thi công trên đường dây mà không cắt điện) là 17.700 lượt, tăng 45 lượt so với cùng kỳ năm 2025. Duy trì 100% trạm biến áp 110kV vận hành hiệu quả theo mô hình không người trực/điều khiển từ xa, 100% lưới điện trung thế công cộng vận hành tự động. Đến nay, các công ty điện lực đã thỏa thuận với 4.115 khách hàng sản xuất lớn (tỷ lệ 100%) về việc dịch chuyển phụ tải từ 5-10% công suất từ khung 17 giờ-20 giờ sang sau 22 giờ với tổng tiềm năng dịch chuyển là 230 MW. Ngành điện TPHCM đã thỏa thuận với 4.124 khách hàng sản xuất và dịch vụ lớn (100%) về thực hiện DR (điều chỉnh phụ tải) khi có thông báo từ ngành điện với tổng tiềm năng DR là 386 MW.

VIỆT HOA