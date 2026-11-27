Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21-12-1954 – 21-12-2026), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên triển khai chương trình “Tháng tri ân khách hàng năm 2026”.

EVN triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2026

Nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng

Chương trình năm nay có chủ đề: “Vì mục tiêu lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, EVN không ngừng đổi mới để nâng tầm trải nghiệm khách hàng”.

Chương trình diễn ra trong tháng 12-2026 và có thể kéo dài đến trước Tết Nguyên đán 2027. Thời gian cụ thể tùy tình hình, hoàn cảnh thực tế tại từng địa phương và đơn vị.

Thông qua chương trình, EVN mong muốn thể hiện sự tri ân đối với khách hàng sử dụng điện. Tập đoàn tập trung nâng cao chất lượng trải nghiệm dịch vụ, kết hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Chương trình nhằm tăng cường sự gắn kết, mang lại hiệu quả thiết thực cho khách hàng và cộng đồng; trong đó tập trung hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong khuôn khổ chương trình, EVN và các đơn vị sẽ tổ chức hội nghị khách hàng để lắng nghe ý kiến phản ánh, giải đáp thắc mắc, kết hợp tư vấn giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Tập đoàn cũng tổ chức tri ân, tặng quà cảm ơn các khách hàng sản xuất công nghiệp, hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực phối hợp tham gia dịch chuyển phụ tải, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong năm 2026.

EVN tập trung triển khai dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7 với các sản phẩm đa dạng, thuận tiện hơn trong tiếp cận và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Theo đó, khách hàng có thêm lựa chọn khi cần kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt, thay thế, bảo dưỡng hệ thống và thiết bị điện sau công tơ, sửa chữa sự cố điện ngầm, cũng như bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện phục vụ trạm sạc, trụ sạc xe điện.

Đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, EVN triển khai chương trình hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế. Tập đoàn hỗ trợ, tài trợ lắp đặt miễn phí hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành và bảo dưỡng để hệ thống phát huy hiệu quả lâu dài.

Song song đó, EVN phối hợp cơ quan chức năng về phòng cháy, chữa cháy tại địa phương đánh giá mức độ an toàn của hệ thống điện gia đình; hỗ trợ khắc phục, sửa chữa miễn phí hệ thống điện sau công tơ, thay thế đường dây và thiết bị điện mất an toàn. Những bóng đèn tiêu hao nhiều điện năng được hỗ trợ thay bằng đèn LED tiết kiệm điện, đi kèm hoạt động hướng dẫn sử dụng điện an toàn.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, EVN hỗ trợ vệ sinh trạm biến áp và thí nghiệm máy biến áp của khách hàng.

Đẩy mạnh dịch vụ số và các hoạt động cộng đồng

EVN tiếp tục quảng bá, hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng cài đặt, sử dụng ứng dụng EVN CSKH; giới thiệu tổng đài chăm sóc khách hàng 1558; hỗ trợ khách hàng thực hiện 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID.

Các Tổng công ty Điện lực và công ty điện lực tại các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn địa phương triển khai chương trình thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời.

Trong chương trình năm nay, EVN thí điểm xây dựng các hành trình trải nghiệm khách hàng; tổ chức khảo sát, đo lường và đánh giá trải nghiệm đối với các dịch vụ điện, trong đó ưu tiên khảo sát dịch vụ cấp điện mới.

Tập đoàn tăng cường phối hợp với các đối tác triển khai chương trình ưu đãi, tri ân khách hàng thông qua sử dụng dịch vụ trực tuyến; miễn phí dịch vụ tư vấn tiết kiệm điện và tư vấn lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Bên cạnh hoạt động chăm sóc khách hàng, các đơn vị trong EVN phối hợp các Tổng công ty Điện lực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội: thăm hỏi, hỗ trợ hộ nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà và tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng do tập đoàn và các đơn vị đang phụng dưỡng.

Thông qua chuỗi hoạt động này, EVN gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến khách hàng sử dụng điện, các cơ quan, tổ chức xã hội và cơ quan thông tấn, báo chí đã đồng hành cùng tập đoàn.

EVN mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, ý kiến đóng góp của quý khách hàng và các cơ quan, đơn vị đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, xem đây là cơ sở để tập đoàn tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ điện, hướng đến mục tiêu lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm.

P.V