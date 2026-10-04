Mưa lớn, nhiều hẻm ở Đà Lạt ngập sâu

Cơn mưa chiều 4-10 khiến một số khu vực tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) ngập cục bộ, có nơi ngập cả mét.

Khoảng 15 giờ ngày 4-10, mưa lớn trên diện rộng tại khu vực Đà Lạt khiến nước không kịp thoát, gây ngập cục bộ.

Ghi nhận tại hẻm 33 đường Nguyễn Công Trứ, phường Lâm Viên – Đà Lạt, lượng mưa tăng đột biến trong thời gian ngắn khiến nước không kịp thoát, gây ngập úng đoạn hẻm dài hơn 200m. Thời điểm trên, nhiều người dân có xe ô tô, xe máy đỗ dọc không kịp di chuyển, bị nước ngập sâu.

Hẻm 33 Nguyễn Công Trứ, phường Lâm Viên - Đà Lạt ngập sâu trong cơn mưa chiều 4-10

Nước dâng cao cũng tràn vào các cửa hàng, nhà dân sinh sống dọc tại đây. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng dân quân phường Lâm Viên – Đà Lạt đã có mặt tại khu vực ngập nước hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, khơi thông dòng chảy và phân luồng giao thông để giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Lực lượng dân quân phường Lâm Viên – Đà Lạt hỗ trợ người dân dọn dẹp ngay sau khi nước rút

Tương tự, tại hẻm số 6 đường Mai Xuân Thưởng, phường Lâm Viên – Đà Lạt, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn cũng gây ngập cục bộ, ảnh hưởng tới sinh hoạt của các hộ dân tại đây.

Người dân lội nước di chuyển tại hẻm số 6 đường Mai Xuân Thưởng, phường Lâm Viên - Đà Lạt

Ban Chỉ huy quân sự phường B'Lao hỗ trợ người dân di dời ra khỏi khu vực ngập nước, sáng 4-10

Sáng cùng ngày, mưa lớn cũng gây ngập nhiều khu vực tại phường B’Lao và xã Bảo Lâm 2 (tỉnh Lâm Đồng). Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương di dời khoảng 40 hộ dân, cùng 30 du khách ra khỏi khu vực ngập sâu.

ĐOÀN KIÊN