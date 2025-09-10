Phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) lại ngập sau mưa lớn

Ghi nhận tại các tuyến đường Phan Đình Phùng, Tô Ngọc Vân, Hải Thượng, khu quy hoạch Nguyễn Thị Nghĩa…, mưa lớn khiến lượng nước từ thượng nguồn đổ về không tiêu thoát kịp đã tràn lên mặt đường và vào nhà người dân.
Nhiều xe ô tô đậu trên đường cũng bị nước dâng cao gây ngập.
Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng, trong khoảng 1 giờ đồng hồ từ 11 giờ 40 phút đến 12 giờ 40 trên địa bàn phường Xuân Hương – Đà Lạt ghi nhận lượng mưa 61,4mm, một số địa bàn lân cận cũng ghi nhận lượng mưa lớn. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở sườn đồi dốc lớn.