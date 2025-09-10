Phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) lại ngập sau mưa lớn

Cơn mưa lớn xảy ra trưa 10-9 khiến cho nhiều tuyến đường tại phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập sâu.

Video nhiều tuyến đường tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bị ngập sâu

Ghi nhận tại các tuyến đường Phan Đình Phùng, Tô Ngọc Vân, Hải Thượng, khu quy hoạch Nguyễn Thị Nghĩa…, mưa lớn khiến lượng nước từ thượng nguồn đổ về không tiêu thoát kịp đã tràn lên mặt đường và vào nhà người dân.

Nước suối Phan Đình Phùng tràn lên đường gây ngập nặng

Nhiều xe ô tô đậu trên đường cũng bị nước dâng cao gây ngập.

Xe máy bị ngập sâu

Nước không kịp thoát đã tràn vào nhà dân gây hư hỏng vật dụng

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng, trong khoảng 1 giờ đồng hồ từ 11 giờ 40 phút đến 12 giờ 40 trên địa bàn phường Xuân Hương – Đà Lạt ghi nhận lượng mưa 61,4mm, một số địa bàn lân cận cũng ghi nhận lượng mưa lớn. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở sườn đồi dốc lớn.

Nước tràn vào quán ăn, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân

ĐOÀN KIÊN