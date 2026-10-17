Nam bộ có thể mưa diện rộng cuối tuần, có nơi mưa to

Tại TPHCM, mưa có khả năng gia tăng trong ngày 17-10, tập trung vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ ngập cục bộ.

Mưa lớn vào chiều tối có thể gây ngập cục bộ tại một số khu vực ở TPHCM

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm 17-10, khu vực Nam bộ, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm: Lấp Vò (Đồng Tháp) 69,4mm, Xuân Lâm (Đắk Lắk) 42mm, Rạch Giá (An Giang) 41,8mm.

Dự báo chiều và tối 17-10, Nam bộ, phía Đông tỉnh Đắk Lắk đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo, từ ngày 17 đến 19-10, Nam bộ và TPHCM có khả năng xuất hiện đợt mưa diện rộng do nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh, kết hợp với các nhiễu động từ biển theo gió Đông di chuyển vào đất liền.

Trong ngày 17-10, Nam bộ có mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất khoảng 30-33 độ C. Mưa có thể xuất hiện từ trưa, gia tăng vào chiều tối; nhiều nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Khu vực phía Bắc miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ có thể có mưa rải rác đến đêm.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cảnh báo, mưa dông trong giai đoạn chuyển mùa có thể kèm theo sét, gió giật mạnh và mưa đá cục bộ.

PHÚC HẬU