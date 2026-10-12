Triều cường vượt đỉnh lịch sử, TPHCM cấp bách chống ngập

Triều cường ngày 11-10 ghi nhận mực nước ở trạm Thủ Dầu Một lên đến 1,87m, cao hơn mức lịch sử năm 2025 là 0,01m. Cùng với 8 cơn mưa lớn từ đầu năm, diễn biến này đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp chống ngập cho TPHCM.

Sáng 12-10, UBND TPHCM đã tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai công tác 3 tháng cuối năm.

Theo đại diện Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, nước triều tăng mạnh trong tháng 9 và đầu tháng 10. Ngày 11-10, ghi nhận mực nước ở trạm Trung An là 1,68m, trên báo động 3 là 0,03m; ở trạm Nhà Bè là 1,64m, ở trạm Thủ Dầu Một là 1,87m (cao hơn mức lịch sử năm 2025 là 0,01m). Từ giờ đến cuối năm sẽ tiếp tục còn 5 đợt triều cường cao.

Ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, cho biết, trong 9 tháng đầu năm, tại TPHCM xảy ra 2 đợt triều cường trên báo động 3 (trên 1,6m), 8 trận mưa lớn, lốc. Từ đầu năm đến nay, thiên tai gây thiệt hại: 3 người chết, 2 người bị thương; hư hỏng 25 căn nhà, 3 bè cá, 45.500m2 hoa màu, gãy đổ 19 cây xanh…

Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu trong cuộc họp sáng 12-10. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, yêu cầu phải thay đổi tư duy từ chống ngập nước sang quản lý nước; công tác quy hoạch chỗ trữ nước, quy hoạch chi tiết thoát nước phải được tính toán kỹ lưỡng.

"Cần đẩy nhanh nạo vét 23 hồ điều tiết chống ngập, khẩn trương duy tu, sửa chữa các công trình xung yếu trên địa bàn. Sở NN-MT TPHCM bắt tay triển khai ngay 89 công trình của 21 phường, xã đã được phê duyệt. Đối với nhóm 134 công trình của 23 phường, xã, Sở Tài chính phải trình ngay để UBND TPHCM duyệt”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nêu rõ.

* Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ vừa cập nhật cảnh báo, chiều tối nay 12-10, đỉnh triều tại các trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một sẽ ở mức cao, trùng giờ tan tầm tại TPHCM, có thể kết hợp với mưa làm tăng nguy cơ ngập sâu, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Triều cường gây ngập trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ, TPHCM) chiều tối 11-10. ﻿Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Dự báo cụ thể, đỉnh triều tại trạm Nhà Bè sẽ đạt mức 1,74m lúc 17 giờ, tại trạm Phú An đạt 1,7m lúc 18 giờ và tại trạm Thủ Dầu Một đạt 1,88m lúc 19 giờ.

So với mức báo động 3 là 1,6m thì chiều đến tối nay, mực nước tại các trạm đo nêu trên có thể lần lượt vượt 0,14m, 0,10m và 0,28m.

Bảng dữ liệu dự báo biến động triều cường, khung giờ đạt đỉnh tại các trạm đo ở TPHCM từ ngày 12 đến 16-10. Nguồn: ĐÀI KTTV NAM BỘ

Đây là thời điểm nhiều người dân tan làm, trở về nhà. Khi triều dâng cao có thể khiến các khu vực dân cư, tuyến đường ở những nơi trũng thấp, ven sông bị ngập, gây gián đoạn hoạt động lưu thông của người dân và phương tiện. Người dân cần cân nhắc thời gian đi lại và lựa chọn lộ trình phù hợp.

Theo thông tin bổ sung ngày 12-10 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, triều cường ven biển Nam bộ sẽ ở mức cao từ ngày 12 đến ngày 15-10, sau đó có xu hướng giảm đến ngày 19-10 rồi tăng trở lại.

KIÊN CƯỜNG - PHÚC VĂN