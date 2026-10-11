TPHCM tập trung nguồn lực gỡ điểm nghẽn giao thông và ngập nước

Trong giai đoạn này, TPHCM tập trung giải quyết cơ bản các điểm ngập do mưa, ưu tiên khu vực trung tâm, các điểm ngập nặng, tuyến đường chính và khu dân cư đông đúc.

Sáng 11-10, Thường trực HĐND TPHCM phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời tháng 10-2026, với chủ đề “Tập trung nguồn lực, phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức”.

Chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời tháng 10-2026 với chủ đề "Tập trung nguồn lực, phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức". Ảnh: VIỆT DŨNG

28 điểm có nguy cơ ùn tắc thường xuyên

Tại chương trình, nhiều cử tri TPHCM bày tỏ sự quan tâm đến tiến độ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, phương án phân bổ nguồn lực để đầu tư hạ tầng đồng bộ. Trao đổi nội dung này, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, thành phố ưu tiên hoàn thiện hạ tầng khung, tăng cường kết nối liên vùng, phát triển hệ thống metro và khai thác hiệu quả tiềm năng vận tải đường thủy.

Theo đó, TPHCM đã xác định 28 điểm nghẽn giao thông có nguy cơ ùn tắc thường xuyên để tập trung xử lý dứt điểm đến năm 2030. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, thành phố triển khai 98 dự án trọng điểm, bao gồm các nút giao Mỹ Thủy, An Phú, Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; mở rộng quốc lộ 13, quốc lộ 1 cùng dự án cầu đường Nguyễn Khoái, Bình Tiên.

Về nguồn lực đầu tư, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Trương Tấn Vũ cho biết, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, thành phố bố trí khoảng 200.000 tỷ đồng cho 98 dự án giao thông và 120.000 tỷ đồng cho 37 dự án giao thông liên kết vùng, liên tỉnh.

Thành phố cũng dành 26.000 tỷ đồng cho 59 dự án giải quyết điểm ngập và khoảng 58.000 tỷ đồng cho 59 dự án chỉnh trang đô thị, xử lý nhà trên và ven sông, kênh, rạch. Thành phố xác định thứ tự ưu tiên dựa trên mức độ cấp bách trong xử lý ùn tắc, ngập nước, khả năng kết nối cùng hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường.

Trong giai đoạn này, TPHCM tập trung giải quyết cơ bản các điểm ngập do mưa, ưu tiên khu vực trung tâm, các điểm ngập nặng, tuyến đường chính và khu dân cư đông đúc.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng điều hành chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về giải pháp huy động nguồn lực xã hội, thành phố dự kiến sử dụng khoảng 140.000 tỷ đồng vốn ngân sách tham gia các dự án đối tác công tư (PPP), qua đó kỳ vọng thu hút hơn 800.000 tỷ đồng từ khu vực tư nhân. Phương án này nhằm phát huy vai trò vốn nhà nước dẫn dắt các nguồn lực xã hội, đồng thời ưu tiên cho các công trình có tác động lan tỏa và khả năng tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng.

Kết nối metro, giảm chi phí đi lại

Tại chương trình, đại diện Sở QH-KT TPHCM cho biết, thành phố định hướng kết nối đồng bộ các tuyến đường vành đai, cao tốc, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và trung tâm logistics, kết hợp linh hoạt giữa đường bộ, đường sắt hàng hóa và đường thủy.

Thông tin thêm với cử tri, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cho biết, sau gần 2 năm vận hành thương mại, tuyến metro số 1 đã phục vụ khoảng 39,2 triệu lượt hành khách. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt hơn 18 triệu lượt, tăng khoảng 17,5% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, việc tiếp cận các nhà ga và hạ tầng trung chuyển còn những hạn chế. Dù đã có 68 tuyến xe buýt kết nối 14 nhà ga, nhưng một số khu vực đông dân cư chưa thuận tiện tiếp cận metro. Thời gian tới, đơn vị vận hành nghiên cứu tăng lượt tàu, điều chỉnh tần suất, rút ngắn thời gian chờ trong giờ cao điểm và tăng cường kết nối hệ thống xe đạp, xe máy điện công cộng.

Các khách mời tham gia chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, việc liên thông vé và thanh toán đang được thành phố đẩy mạnh triển khai.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM thông tin, thiết bị đọc vé điện tử đã được lắp đặt trên 135 tuyến xe buýt với gần 2.000 phương tiện và tại 14 nhà ga của tuyến metro số 1. Hệ thống hỗ trợ thanh toán qua thẻ ngân hàng, ví điện tử, căn cước công dân, VNeID và mã QR.

Cùng với đó, ứng dụng MultiGo hiện đạt hơn 500.000 lượt tải, hỗ trợ người dân tra cứu và lập hành trình di chuyển đa phương thức. Trong lộ trình 2026-2027, thành phố hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, chuẩn hóa định danh "một người dùng - một định danh - một tài khoản" và triển khai áp dụng giá vé liên thông trên toàn mạng lưới giao thông công cộng.

Thông tin thêm, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết đã trình UBND TPHCM phương án giá vé xe buýt và vé dùng chung, dự kiến áp dụng từ ngày 1-1-2027, trước mắt triển khai giữa xe buýt và metro số 1. Theo phương án này, hành khách chuyển tuyến xe buýt dự kiến được giảm 4.000 đồng so với giá vé lượt thanh toán bằng tiền mặt; đồng thời thành phố bổ sung các loại vé dùng chung theo thời gian và vé kết hợp xe buýt - metro với mức ưu đãi khoảng 20% so với mua riêng từng loại.

Các đại biểu và khách mời tham gia chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, thành phố đang rà soát quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia nhằm xác định cụ thể các tuyến liên thông, depot dùng chung, ga đầu mối và trung tâm điều khiển. Metro sẽ được kết nối chặt chẽ với đường bộ, đường thủy và xe buýt; các nhà ga cùng khu vực TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) được quy hoạch đồng bộ với phát triển đô thị, khu công nghiệp và không gian ngầm. Ban Quản lý cho biết thêm, các nghị quyết đặc thù và Luật Phát triển đô thị đã tạo cơ chế quan trọng giúp rút ngắn thủ tục đầu tư, cho phép triển khai đồng thời một số bước và đẩy mạnh khai thác không gian ngầm. Các cơ chế này gồm: tách công tác bồi thường, tái định cư thành dự án độc lập; cho phép điều tra, đo đạc, kiểm đếm trước khi phát hành thông báo thu hồi đất, bảo đảm người dân có chỗ ở và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đáng chú ý, thành phố được giữ lại 100% nguồn thu từ khai thác quỹ đất TOD để tái đầu tư cho các dự án đường sắt và hạ tầng giao thông liên quan. Tiến độ các dự án được quản lý chặt chẽ qua sơ đồ Gantt cùng phần mềm chuyên dụng; toàn bộ thông tin quy hoạch và bồi thường được công khai để người dân theo dõi, giám sát.

THU HƯỜNG