Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nước
SGGPO
Chiều 12-10, triều cường tại TPHCM duy trì ở mức cao, gây ngập nhiều tuyến đường trũng thấp, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn vào giờ tan tầm.
Khoảng 16 giờ ngày 12-10, triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao, khiến nhiều tuyến đường như Lương Định Của, khu vực dưới chân cầu Cá Trê 1 trên đường Trần Não (phường An Khánh), khu vực cầu Ba Son (phía phường Sài Gòn), ven kênh Mương Chuối (xã Nhà Bè), đường Phạm Hữu Lầu giao đường 15B (phường Tân Mỹ) và đường số 2, Khu dân cư Vĩnh Lộc (phường Bình Tân) bị ngập. Nước tràn vào khu dân cư, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
Tại phường Thủ Dầu Một, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP lúc 17 giờ 40 phút, triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao, tràn bờ gây ngập nhiều tuyến đường ven sông, rạch. Nước từ rạch Ông Đành tràn bờ, khiến hai bên đường ven rạch bị ngập. Gần 18 giờ, nước từ hệ thống cống ven sông Sài Gòn tiếp tục gây ngập khu vực đường Đoàn Trần Nghiệp và chợ Thủ Dầu Một.
Trước đó, theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ, tại trạm Phú An với mức đỉnh triều ngày 12-10 đạt 1,69m vào lúc 18 giờ, tại trạm Nhà Bè có đỉnh triều tương ứng đạt 1,76m lúc 17 giờ 30 phút. Các mức triều đều vượt báo động 3 (tương ứng 1,6m).