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Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nước

SGGPO

Chiều 12-10, triều cường tại TPHCM duy trì ở mức cao, gây ngập nhiều tuyến đường trũng thấp, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn vào giờ tan tầm.

Khoảng 16 giờ ngày 12-10, triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao, khiến nhiều tuyến đường như Lương Định Của, khu vực dưới chân cầu Cá Trê 1 trên đường Trần Não (phường An Khánh), khu vực cầu Ba Son (phía phường Sài Gòn), ven kênh Mương Chuối (xã Nhà Bè), đường Phạm Hữu Lầu giao đường 15B (phường Tân Mỹ) và đường số 2, Khu dân cư Vĩnh Lộc (phường Bình Tân) bị ngập. Nước tràn vào khu dân cư, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

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Nước triều dâng ngập đường Lương Định Của (phường An Khánh). Ảnh: ĐÌNH DƯ
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Nước từ sông Sài Gòn tràn vào bờ tại khu vực cầu Ba Son phía phường Sài Gòn. Ảnh: ĐÌNH DƯ
Người dân lội vào vùng nước ngập tại khu vực cầu Ba Son vớt lươn. Clip: ĐÌNH DƯ
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Lươn do người dân bắt được. Ảnh: ĐÌNH DƯ
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Khu vực ven kênh Mương Chuối (xã Nhà Bè), nước tràn vào nhà dân. Ảnh: LÊ HUÂN
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Đường Phạm Hữu Lầu giao đường 15B (phường Tân Mỹ) bị ngập. Ảnh: PHÚC NGUYỄN
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Nước ngập đường số 2 - Khu dân cư Vĩnh Lộc. Ảnh: KIÊN CƯỜNG
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Người dân vất vả di chuyển qua đoạn đường ngập nước. Ảnh: KIÊN CƯỜNG
Khu vực đường số 2 - Khu dân cư Vĩnh Lộc bị ngập. Clip: KIÊN CƯỜNG

Tại phường Thủ Dầu Một, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP lúc 17 giờ 40 phút, triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao, tràn bờ gây ngập nhiều tuyến đường ven sông, rạch. Nước từ rạch Ông Đành tràn bờ, khiến hai bên đường ven rạch bị ngập. Gần 18 giờ, nước từ hệ thống cống ven sông Sài Gòn tiếp tục gây ngập khu vực đường Đoàn Trần Nghiệp và chợ Thủ Dầu Một.

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Triều cường từ rạch Ông Đành (phường Thủ Dầu Một) tràn bờ khiến hai bên đường ven kênh bị ngập. Ảnh: DUY TRẦN
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Nước ngập khu vực đường Đoàn Trần Nghiệp, chợ Thủ Dầu Một (phường Thủ Dầu Một). Ảnh: DUY TRẦN
Nước tràn lên mặt đường tại khu vực chợ Thủ Dầu Một. Clip: DUY TRẦN
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Nhân viên Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TPHCM khơi thông các miệng thoát nước trên đường Đoàn Trần Nghiệp (phường Thủ Dầu Một). Ảnh: DUY TRẦN
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Nước sông tràn vào nhà nhiều hộ dân sống ven sông Sài Gòn khu vực phường Thủ Dầu Một. Ảnh: DUY TRẦN
Người dân tát nước ra khỏi nhà. Clip: DUY TRẦN

Trước đó, theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ, tại trạm Phú An với mức đỉnh triều ngày 12-10 đạt 1,69m vào lúc 18 giờ, tại trạm Nhà Bè có đỉnh triều tương ứng đạt 1,76m lúc 17 giờ 30 phút. Các mức triều đều vượt báo động 3 (tương ứng 1,6m).

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ĐÌNH DƯ - KIÊN CƯỜNG - DUY TRẦN

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TPHCM triều cường đường ngập đường Lương Định Của ven kênh Mương Chuối đường Đoàn Trần Nghiệp chợ Thủ Dầu Một khu dân cư Vĩnh Lộc

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