NATO “rối” vì UAV lạc hướng

Bộ Quốc phòng Romania thông báo sáng 16-8, một tiêm kích F-18 của Tây Ban Nha khi làm nhiệm vụ tuần tra trên không đã bắn hạ một UAV xâm nhập không phận Romania.

Theo thông báo, radar phát hiện UAV bay vào từ hướng Moldova, cách thành phố cảng Galati khoảng 24km về phía Bắc.

Sự cố xảy ra sau đêm Ukraine tập kích UAV quy mô lớn vào Nga. RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, từ tối 15 đến sáng 16-8, phòng không đã bắn hạ 822 UAV, trong đó 201 chiếc tại khu vực Moscow.

Theo Thống đốc tỉnh Moscow Andrey Vorobyov, ít nhất 1 người thiệt mạng và kho hàng của Wildberries ở Podolsk bốc cháy.

Cùng đêm, Ukrinform dẫn tin từ Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, phòng không nước này bắn hạ hoặc chế áp 85 UAV và 3 tên lửa Kh-59/69 của Nga. Các đợt tập kích vào Kiev, Poltava và Dnipropetrovsk làm 3 người bị thương.

Trước đó, ngày 14-8, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và quân đội Latvia thông báo một tiêm kích Italy làm nhiệm vụ của NATO đã bắn hạ UAV không rõ nguồn gốc xâm nhập không phận Latvia.

Hai tiêm kích Eurofighter của Italy từ Litva và hai F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ từ Estonia được điều động để xử lý vụ việc. Phần Lan sau đó tạm thời hạn chế hoạt động hàng không và hàng hải tại một số khu vực ở phía Đông Vịnh Phần Lan.

Thời gian qua, các nước vùng Baltic liên tục phát hiện UAV bay chệch vào không phận trong các đợt Ukraine tập kích tầm xa vào Nga.

Từ tháng 9-2025, NATO triển khai hoạt động quân sự đa miền Eastern Sentry để tăng cường giám sát, răn đe và phòng thủ dọc sườn Đông, với các tiêm kích, máy bay trinh sát và hệ thống phòng không bổ sung.

Tuy nhiên, theo ông Linas Kojala, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu địa chính trị và an ninh tại Vilnius (Litva), căng thẳng gia tăng kéo theo nguy cơ leo thang ngoài ý muốn. NATO cần phản ứng đủ nhanh trước UAV có thể đe dọa dân thường và hạ tầng, nhưng vẫn phải thận trọng khi nguồn gốc, đường bay và ý đồ của thiết bị chưa được xác minh.

Các vụ việc tại Romania và Latvia cho thấy yêu cầu cấp thiết là phát hiện sớm, xác minh và phối hợp xử lý, không để một sự cố UAV “vượt biên” dẫn tới tính toán sai lầm giữa các bên.

VIỆT KHUÊ