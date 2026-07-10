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Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Lào lần thứ 3 tại Nghệ An

SGGPO

Ngày 10-7, Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tiếp tục diễn ra với các hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Nghệ An.

DƯƠNG QUANG - HOÀNG THÁI - THỤY QUYÊN

Từ khóa

Giao lưu quốc phòng quốc phòng biên giới biên giới Việt Nam Lào Nghệ An

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