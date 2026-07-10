Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Lào lần thứ 3 bắt đầu các hoạt động tại tỉnh Nghệ An

Sáng 10-7, Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tiếp tục diễn ra với các hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Nghệ An.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cột mốc 460

Mở đầu chuỗi các hoạt động là lễ đón đoàn đại biểu Lào, do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm trưởng đoàn tại Cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An).

Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại Cửa khẩu Thanh Thủy

Lễ đón diễn ra trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Bà con nhân dân biên giới chào mừng hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào đến dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới

Tại khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy, Phó Thủ tướng, Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Đại tướng Khamliang Outhakaysone đã trồng cây hữu nghị tại khuôn viên cột mốc 460, chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên hai đoàn.

Phó Thủ tướng, Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Đại tướng Khamliang Outhakaysone trồng cây hữu nghị tại khuôn viên cột mốc 460

Sau lễ đón, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước và các đại biểu cùng tham gia nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị tại tỉnh Nghệ An, gồm: thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; dự lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An và bản Xốp Tờng, cụm bản Nặm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay; trao bò giống tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới các xã Kim Bảng và Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An) để phát triển sinh kế...

Phó Thủ tướng, Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Đại tướng Khamliang Outhakaysone tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao

Tiếp đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước dự lễ khởi công công trình Trường Mầm non Thanh Hà, do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng giáo viên, học sinh và nhân dân xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường Mầm non Thanh Hà, xã Kim Bảng

Công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em vùng biên giới, đồng thời tạo thêm điều kiện để địa phương hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục theo hướng đồng bộ, bền vững. Bên cạnh đó, công trình còn có thể sử dụng làm nơi tránh trú bão, lũ cho người dân trên địa bàn khi cần thiết.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào tặng quà cho đại diện ban quản lý thôn Thủy Phong và Xốp Tờng

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước và các đại biểu cũng đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; tiến hành hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào.

Phó Thủ tướng, Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Đại tướng Khamliang Outhakaysone chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên hai đoàn

DƯƠNG QUANG