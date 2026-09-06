Kiểm tra công tác Biên phòng năm 2026 tại Nghệ An

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An triển khai các đoàn công tác kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng năm 2026 đối với các đơn vị Biên phòng trên hai tuyến biên giới đất liền và tuyến biên giới biển trên địa bàn.