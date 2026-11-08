Nghĩa vợ chồng bền chặt từ tấm lòng hiếu thảo

Nên duyên từ sự đồng điệu của những người con nuôi, nhưng phải mất hơn 25 năm xa cách, ông Đặng và bà Hoàng mới có được trọn vẹn những ngày tháng sum vầy. Ở tuổi xế chiều, đôi vợ chồng lại cùng nhau tìm thấy niềm vui bình dị từ việc chắt chiu từng mảnh vải vụn, may hàng trăm chiếc mền gởi tặng người nghèo.

Nặng lòng với ơn dưỡng dục

Ông Lê Minh Đặng (sinh năm 1953) quê ở tỉnh Cà Mau, mồ côi mẹ từ nhỏ, gia đình nghèo khó. Tuổi thơ của ông Đặng trải qua nhiều năm tháng gian truân. 16 tuổi, ông tham gia cách mạng.

Bà Nguyễn Thị Hoàng và ông Lê Minh Đặng (phường Tân Sơn Hòa, TPHCM) may mền từ vải vụn

﻿tặng bạn bè, người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGỌC TRĂM

Trong những năm tháng chiến tranh, ông đã nhận Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Xuyến làm mẹ nuôi. Chồng mẹ Xuyến là liệt sĩ Huỳnh Văn Bán (hy sinh năm 1963) và con trai duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Thanh Dũng (hy sinh cuối năm 1970).

Sau ngày đất nước thống nhất, ông Đặng công tác tại Văn phòng Đảng ủy tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) và về sống cùng mẹ. Đến năm 1998, mẹ Xuyến bị tai biến, nằm liệt một chỗ, ông Đặng tận tình chăm sóc mẹ.

Cũng như ông Đặng, bà Nguyễn Thị Hoàng, sinh năm 1963, quê Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) có một quãng đời gắn bó với người mẹ nuôi giàu lòng nhân ái.

Sinh ra trong gia đình đông anh chị em, hoàn cảnh khó khăn, năm 15 tuổi, bà được một bà cô nhận nuôi. Không chồng, không con, mẹ nuôi đã dành trọn yêu thương, chăm lo cho bà ăn học.

Trưởng thành, bà Hoàng về làm việc tại Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại miền Nam. Khi mẹ nuôi tuổi cao sức yếu, bà Hoàng đã hết lòng phụng dưỡng, chăm sóc mẹ.

Cơ duyên đưa ông Đặng và bà Hoàng đến với nhau bắt đầu từ một chuyến công tác. Khi ấy, ông Đặng đưa mẹ Xuyến lên TPHCM dự họp tại nơi bà Hoàng làm việc. Cuộc gặp gỡ tình cờ đã mở đầu cho mối duyên giữa hai người. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cả hai đã có thiện cảm với nhau.

Từ đó, mỗi năm 2 lần đến TPHCM công tác, ông Đặng lại tranh thủ đến thăm bà Hoàng. Những lần gặp gỡ, trò chuyện, ông bà dần nhận ra sự đồng điệu.

“Cả hai đều lớn lên trong cảnh gia đình khó khăn, được mẹ nuôi yêu thương, che chở và luôn đặt trách nhiệm chăm sóc người đã cưu mang mình lên hàng đầu. Sự đồng cảm đã kéo chúng tôi lại gần nhau, vun đắp nên tình cảm chân thành và quyết định đồng hành cùng nhau”, bà Hoàng chia sẻ.

Sau hơn 3 năm tìm hiểu, năm 1986, ông bà chính thức kết hôn. Thế nhưng, cuộc sống vợ chồng lại không bắt đầu bằng những ngày tháng sum vầy thường nhật. Vì trách nhiệm và công việc, ông Đặng vẫn công tác tại Minh Hải, chăm sóc mẹ Xuyến, còn bà tiếp tục làm việc ở TPHCM lo cho mẹ nuôi của mình.

Khoảng cách hơn 300km khiến đôi vợ chồng trẻ khi ấy phải sống xa nhau trong phần lớn những năm tháng đầu hôn nhân.

Bà Hoàng kể, thời ấy, đường sá đi lại khó khăn, liên lạc cũng chẳng dễ dàng. Mỗi lần muốn gọi điện cho chồng, bà phải đăng ký trước tại cơ quan, chờ đến lượt để hỏi han nhau đôi câu về sức khỏe, công việc.

Mỗi tháng, ông Đặng vẫn cố gắng thu xếp lên TPHCM thăm vợ một lần. Những cuộc gặp ngắn ngủi, những lời hỏi han giản dị cứ thế trở thành sợi dây gắn kết, giúp ông bà thêm tin tưởng và bền lòng gìn giữ tình yêu.

Năm 1993, mẹ nuôi của bà Hoàng qua đời. Bà tiếp tục chăm lo hương khói cho mẹ, đồng thời phát triển kinh tế gia đình, lo cho các con ăn học tại TPHCM.

Đến năm 2006, mẹ Lê Thị Xuyến cũng qua đời. Năm 2011, sau khi nghỉ hưu với cương vị Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, ông Đặng chuyển lên TPHCM sống cùng vợ con.

Nhìn lại hơn 25 năm xa cách, bà Hoàng cho rằng chính sự tin tưởng, tinh thần trách nhiệm và luôn hướng về nhau đã giúp tình nghĩa vợ chồng bền chặt qua năm tháng.

Để rồi sau những năm dài mỗi người một nơi, ông bà nay có thể bù đắp khoảng thời gian thiếu vắng ấy, cùng chia sẻ niềm vui bình dị và tận hưởng những tháng ngày sum vầy trọn vẹn.

Ấm áp tuổi về già

Ghé thăm mái ấm của ông Lê Minh Đặng và bà Nguyễn Thị Hoàng trên đường Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Hòa, TPHCM) vào buổi trưa, chúng tôi bắt gặp ông ngồi xỏ kim, còn bà tỉ mỉ ghép những mảnh vải vụn thành từng chiếc mền. Bà Hoàng tâm sự, khoảng 7 năm nay, bà bắt đầu xin vải vụn để may mền.

Trước đây, bà mua vải vụn từ các tiệm vải với giá 5.000 đồng/kg. Sau này, biết các đầu mối ở Chợ Lớn có nhiều vải vụn bỏ đi, bà và người em họ tìm đến xin về, tận dụng những mảnh vải còn tốt để may thành những chiếc mền nhiều màu sắc.

Từng mảnh vải được bà cắt thành hình lục giác, ghép thành bông hoa hoặc dòng chữ rồi kết nối thành chiếc mền hoàn chỉnh. Với những mẫu có họa tiết cầu kỳ, bà bỏ tiền túi mua thêm vải nỉ ghép vào để sản phẩm đẹp mắt và ấm áp hơn. Mỗi chiếc mền 1,5m cần từ 1 đến 2 tuần mới hoàn thành, hoàn toàn làm thủ công.

Ban đầu, bà may mền tặng người thân, bạn bè. Sau đó, nghĩ đến những người vô gia cư, người khuyết tật phải chống chọi với cái lạnh từng đêm, bà dành tặng những chiếc mền ấy cho người cần. Dù tuổi cao, lưng thường đau nhức, bà vẫn miệt mài khâu vá, có hôm làm đến 23-24 giờ.

Thấy vợ say mê với công việc ý nghĩa, ông Đặng cũng ngồi cắt giấy, cắt vải, xỏ kim phụ vợ. Đến nay, ông bà đã làm và trao tặng hơn 200 chiếc mền đến người khó khăn. Không chỉ cùng may mền tìm niềm vui, ông bà còn tận dụng khoảng sân thượng rộng 30m2 để trồng các loại rau như cải xanh, mướp, bầu, xà lách theo hướng hữu cơ.

Mỗi sáng, ông bà cùng tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu, chăm chút từng luống rau xanh. Rau thu hoạch được, ngoài phần dành cho gia đình, bà Hoàng còn mang tặng bà con lối xóm.

Nhiều năm qua, ông bà còn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Ông Đặng từng là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến phường 1, quận Tân Bình (trước đây); bà Hoàng là Tổ trưởng Tổ phụ nữ khu phố. Hai người cùng góp sức trong các hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư nghĩa tình.

Đặc biệt, suốt 10 năm qua, gia đình ông bà duy trì vận động, trao tặng mỗi năm 4 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Sau những năm tháng công tác xa, chăm sóc mẹ nuôi và vun vén gia đình, giờ đây, với ông Đặng và bà Hoàng, niềm vui tuổi già chẳng phải điều gì lớn lao, mà đơn giản là được sống bình yên, khỏe mạnh cùng một mái nhà, có người bạn đời đồng hành và cùng nhau làm những việc có ích, trao đi yêu thương mỗi ngày.

NGỌC TRĂM