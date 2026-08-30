Lửa yêu thương giữ ấm nếp nhà

“Ở tuổi xế chiều, hạnh phúc với chúng tôi đơn giản là mỗi ngày bên cạnh nhau, ăn một bữa cơm, sẻ chia vui buồn, nhìn con cháu trưởng thành và cùng nhau làm những việc có ích cho cộng đồng”, ông Trịnh Trọng Thuấn nắm tay vợ - bà Võ Thị Nô, chia sẻ.

Đến với nhau trong gian khó

Mỗi sáng, khi ánh nắng vừa len qua khung cửa sổ, ông Trịnh Trọng Thuấn (82 tuổi) và bà Võ Thị Nô (78 tuổi) cùng ngồi bên hiên nhà ở phường Hòa Hưng, TPHCM, nhâm nhi ly trà rồi kể chuyện hôm qua, hôm nay, chuyện con cháu. Đây là thói quen được ông bà duy trì hơn ba mươi năm qua. Mái tóc bạc, đôi tay đồi mồi nhăn nheo, nhưng thời gian không làm phai trong ông Thuấn những kỷ niệm. Ông kể, năm 1963, khi vừa tròn 19 tuổi, ông lên đường nhập ngũ. Sau thời gian làm nhiệm vụ, ông được cử đi học y tá, rồi tiếp tục học y sĩ. Năm 1966, ông vào chiến trường miền Nam, công tác tại vùng Đông Nam bộ. Bà Võ Thị Nô cũng sớm tham gia cách mạng, bà nhập ngũ năm 1965.

Những năm tháng kháng chiến, ông Thuấn là bác sĩ, bà Nô là y tá cùng công tác tại bệnh xá thuộc Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (nay thuộc TP Đồng Nai). Tình yêu của ông bà được vun đắp từ những lần cùng làm nhiệm vụ, những bữa cơm vội giữa hai trận đánh và cả những ngày hợp sức chữa trị vết thương cho đồng đội giữa mưa bom bão đạn. Ông bà nên duyên vào tháng 7-1974.

Vợ chồng ông Trịnh Trọng Thuấn và bà Võ Thị Nô (giữa) khám, chữa bệnh miễn phí tại tỉnh An Giang (ẢNH: NVCC)

Sau ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bà Nô công tác tại Bệnh viện Quân y 7A, còn ông Thuấn công tác tại Phòng Vận tải thuộc Cục Hậu cần Miền (B2). “Tôi với anh gặp nhau giữa chiến trường, nên duyên từ những ngày cùng khoác áo lính, rồi mang tình đồng đội ấy về vun đắp thành một mái ấm, bền bỉ đi cùng nhau hơn nửa thế kỷ. Có lẽ, chính những năm tháng gian khó, khắc nghiệt thời chiến đã trở thành sợi dây kết nối bền chặt nhất giữa chúng tôi”, bà Nô tâm tình.

Tôi may mắn lớn lên trong gia đình luôn đầy ắp yêu thương. Ba mẹ dạy tôi sống chân thành, tử tế, có trách nhiệm và biết kỷ luật với bản thân. Những giá trị ấy tôi tiếp tục truyền lại cho các con, các cháu. Đến nay, ba thế hệ vẫn quây quần, yêu thương và cùng nhau làm những việc có ích cho cộng đồng. Tôi hiểu rằng, hạnh phúc không chỉ nằm ở những gì mình có, mà còn ở cách mỗi người biết sẻ chia. Bà Trịnh Mỹ Lệ (con gái ông Trịnh Trọng Thuấn và bà Võ Thị Nô)

Gắn bó và cùng sẻ chia với cộng đồng

Căn nhà nhỏ trên đường Dương Quang Trung, phường Hòa Hưng, TPHCM là nơi ông bà vun đắp mái ấm bình dị trong những năm tháng hòa bình. Cũng tại đây, hai vợ chồng đã nuôi ba cô con gái trưởng thành. Nhìn vào bức ảnh gia đình treo trên tường, bà Nô đầy tự hào nhưng cũng rưng rưng khi nhớ về quãng thời gian nuôi con đầy vất vả...

Bà Nô trở về sau chiến tranh với nhiều vết thương, là thương binh hạng 2/4. Khi sinh con gái đầu lòng, chồng vẫn đang làm nhiệm vụ nơi chiến trường, còn bà vừa công tác tại bệnh viện vừa một mình chăm con. Mỗi ngày, bà đặt con vào chiếc rổ trên xe đạp, chở đến bệnh viện. Những lúc bận rộn, bà nhờ đồng nghiệp thay nhau chăm con giúp.

Bà kể: “Vừa tất bật chăm con, tôi vừa thấp thỏm lo lắng cho người chồng đang ở nơi chiến trường. Tôi luôn cố gắng vun vén gia đình, quán xuyến mọi việc ở nhà để ông ấy yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ”. Theo bà Nô, chính những năm tháng gian khó ấy đã trở thành bài học về nghị lực, trách nhiệm và sự sẻ chia mà ông bà truyền lại cho các con. Nay, ba cô con gái đều đã trưởng thành. Người con gái đầu giờ là Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Hưng, tích cực tham gia các hoạt động chăm lo an sinh xã hội. Con gái thứ hai là dược sĩ, con gái út là kỹ sư hóa học. Mỗi người một công việc, một hành trình riêng, nhưng đều giữ cách sống tử tế, biết yêu thương và có trách nhiệm với cộng đồng. Những đức tính này được vun bồi từ chính mái ấm của ba mẹ và đang tiếp nối ở thế hệ các cháu.

Hơn 35 năm gắn bó với công tác khu phố, bà Nô từng đảm nhiệm nhiều vai trò như Chi hội trưởng Phụ nữ, Phó Ban điều hành khu phố, Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ; hiện là Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh khu phố 13, phường Hòa Hưng. Gia đình bà thường xuyên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp hơn 30 triệu đồng cho Quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cùng nhiều chương trình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ông Thuấn khi nghỉ hưu về làm Bí thư Chi bộ tại khu phố và hiện là tình nguyện viên khám chữa bệnh. Ông đã tham gia hơn 300 chuyến thiện nguyện, khám bệnh miễn phí cho hơn 7.000 lượt người dân ở nhiều tỉnh, thành. Năm 2023, gia đình ông bà còn gương mẫu bàn giao sớm 24,9m2 đất để thực hiện dự án mở rộng hẻm đường Dương Quang Trung.

Bà Nô chia sẻ, hạnh phúc gia đình bà được vun đắp từ những điều nhỏ bé nhất, như cùng nhau duy trì những bữa cơm gia đình, trò chuyện, tâm sự chuyện trong ngày, bàn luận về cuộc sống, chia sẻ những dự định và hoạt động thiện nguyện. Những khoảnh khắc giản dị ấy giúp các thành viên thêm gần gũi, gắn bó, cùng nhau sống có trách nhiệm và động viên nhau tham gia các hoạt động sẻ chia, giúp đỡ cộng đồng. Gia đình bà Võ Thị Nô và ông Trịnh Trọng Thuấn là một trong những gia đình tiêu biểu có ba thế hệ tích cực tham gia công tác xã hội, phong trào tại địa phương; nhiều năm liền đạt danh hiệu Gia đình văn hóa và được các cấp biểu dương, khen thưởng.

NGỌC TRĂM