Nobel Hòa bình 2026 vinh danh nữ luật sư người Nam Phi Navanethem Pillay

Ngày 9-10, Ủy ban Nobel Na Uy công bố trao giải Nobel Hòa bình 2026 cho bà Navanethem “Navi” Pillay, thẩm phán, luật gia người Nam Phi, vì những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế.

Bà Navanethem Pillay sinh năm 1941 tại Durban, Nam Phi, trong một gia đình gốc Ấn Độ - Tamil. Bà từng là thẩm phán Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) trong giai đoạn 2003-2008, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc 2008-2014 và tham gia nhiều vụ xét xử quốc tế quan trọng.

Ủy ban Nobel nhấn mạnh những đóng góp của bà trong việc bảo vệ các nguyên tắc pháp quyền và thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với tội ác chiến tranh, tội ác chống loài người và tội diệt chủng.

Luật sư Navanethem Pillay là chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026. Ảnh: ICC

Trong suốt sự nghiệp, Navi Pillay luôn nhấn mạnh trách nhiệm của cá nhân và quốc gia trong việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ công lý và nhân phẩm, đồng thời góp phần định hình các chuẩn mực pháp lý quốc tế.

Theo trang ICC, năm 1967, Navi Pillay trở thành người phụ nữ đầu tiên mở văn phòng luật tại tỉnh Natal, Nam Phi, và là người phụ nữ da màu đầu tiên làm thẩm phán Tòa án Tối cao nước này.

Theo thông báo chính thức của Viện Nobel Na Uy, có 287 ứng viên được đề cử Giải Nobel Hòa bình 2026, trong đó có 208 cá nhân và 79 tổ chức. Giải thưởng trị giá 1,2 triệu USD; lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 10 - 12 tại Tòa thị chính Oslo, Na Uy. Năm 2025, giải Nobel Hòa bình đã được trao cho thủ lĩnh phe đối lập tại Venezuela - bà Maria Corina Machado.

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