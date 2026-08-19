Novaland huy động hơn 20.000 tỷ đồng hoàn thiện dự án Aqua City

Theo Novaland, các định chế tài chính cam kết tài trợ hơn 20.000 tỷ đồng để thi công, hoàn thiện dự án Aqua City giai đoạn 2026-2027; trong đó, 5.444 tỷ đồng đã được giải ngân.

Các nhà thầu cam kết tập trung cao độ để đưa Aqua City hoàn thiện theo kế hoạch

Ngày 19-8, đại diện Tập đoàn Novaland cho biết, vừa tổ chức gặp gỡ các đối tác tài chính, ngân hàng và nhà thầu chiến lược nhằm cập nhật tình hình pháp lý, nguồn vốn, tiến độ thi công và kế hoạch triển khai dự án Aqua City (TP Đồng Nai).

Theo đó, dự án đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, với hơn 4.000 kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm nhà thầu, đơn vị tư vấn và đối tác tham gia.

Các hạng mục nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và tiện ích được triển khai tại nhiều phân khu, trong đó có Sun Harbor, Ever Green và Đảo Phượng Hoàng.

Aqua City đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với hơn 4.000 kỹ sư, công nhân

Theo kế hoạch, dự án đặt mục tiêu bàn giao hơn 9.000 sản phẩm trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục triển khai các hạng mục tiện ích về giáo dục, y tế, giải trí.

Đến nay, Aqua City đã bàn giao khoảng 1.300 căn nhà phố, biệt thự cho khách hàng. Một số tiện ích như Aqua Marina, Nova Mall, trung tâm thể thao, clubhouse, công viên ven sông và các cơ sở dịch vụ, ẩm thực đã được đưa vào vận hành.

Đáng chú ý, cuối tháng 7-2026, những cư dân đầu tiên tại Aqua City đã được cấp sổ hồng. Hai dự án thành phần tại Aqua City cũng vừa có hơn 1.000 căn nhà đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Tại buổi làm việc, các ngân hàng MB, VPBank và VietinBank cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Novaland thông qua các giải pháp tài chính, tín dụng phù hợp, góp phần bổ sung nguồn lực cho dự án. Các nhà thầu cũng cam kết huy động nhân lực, thiết bị và công nghệ để bảo đảm tiến độ, chất lượng thi công.

Các nhà thầu tăng tốc thực hiện dự án

Ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland, cho biết việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý đã tạo điều kiện để doanh nghiệp khơi thông nguồn lực, tiếp tục triển khai Aqua City và thực hiện các cam kết với khách hàng. Novaland xác định Aqua City là dự án trọng điểm trong giai đoạn tăng tốc, đồng thời hướng tới xây dựng mạng lưới các nhà thầu chiến lược để triển khai danh mục dự án của tập đoàn trong giai đoạn 2027-2032.

PHÚ NGÂN