Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án chỉnh trang khu vực Chợ Gà - Gạo

Ngày 30-9, Đảng ủy phường Bến Thành tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17 (mở rộng), sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Tính đến ngày 20-9, phường thu ngân sách nhà nước đạt gần 2.400 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, với 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn, hồ sơ sau giải quyết được số hóa. Mô hình “Hành chính tại nhà” và trợ lý ảo tra cứu tiến độ phản ánh, kiến nghị được triển khai hiệu quả.

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Thành (mở rộng)

Theo UBND phường Bến Thành, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu Chợ Gà - Gạo thuộc dự án Chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng và Chợ Gà - Gạo đang được phường bám sát tiến độ, thực hiện từng bước theo quy định.

Khu vực Chợ Gà - Gạo nằm trên địa bàn phường Bến Thành đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án chỉnh trang đô thị, ﻿kỳ vọng sẽ góp phần nâng chất lượng không gian sống của người dân

Đến ngày 10-9, phường đã hoàn thành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và ban hành 249/249 thông báo thu hồi đất. Phường đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nội dung liên quan quỹ nhà tái định cư; phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, xác minh nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản làm cơ sở xác định điều kiện bồi thường.

Thời gian tới, UBND phường tập trung theo dõi sát tiến độ dự án; đồng thời quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai; góp phần chỉnh trang đô thị gắn với cải thiện hạ tầng, nâng chất lượng không gian sống, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, vì cuộc sống người dân.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường công bố và trao Quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ và UBND phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị của phường tiếp tục chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chăm lo an sinh xã hội, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bám sát tiến độ các dự án chỉnh trang đô thị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến thiết thực trên địa bàn.

MẠNH THẮNG