Đồng Nai: Đấu giá quỹ đất lớn quanh sân bay Long Thành

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026. Đáng chú ý, kế hoạch tập trung nguồn lực đưa nhiều khu đất quy mô lớn tại khu vực Long Thành vào đấu giá, tạo nguồn thu phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là các công trình kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

TP Đồng Nai đưa nhiều khu đất quy mô lớn tại khu vực Long Thành vào đấu giá, tạo nguồn thu phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo kế hoạch, trong danh mục 35 khu đất tập trung nguồn lực đấu giá trong năm 2026 có 2 khu đất quy mô lớn tại phường Long Thành (1 khu khoảng 329ha và 1 khu khoảng 55ha), đều có mục đích sử dụng đất ở đô thị. Hiện các khu đất này chủ yếu là đất trống, đất cao su và đang được thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để hoàn tất các điều kiện tổ chức đấu giá trong quý IV-2026.

Bên cạnh đó, TP Đồng Nai dự kiến đấu giá 3 khu đất với tổng diện tích gần 159,3ha tại phường Long Thành, để phục vụ trực tiếp hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong đó, khu đất thành phố Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Airport City gồm các lô KH2, KH4, KH7, KH8 rộng khoảng 69,6ha; nhóm các lô KH1, KH3, KH5, KH6 rộng khoảng 41,4ha. Khu đất Trung tâm điều hành hãng hàng không gồm các lô CQ1.A, CQ2.A, CQ3.A rộng khoảng 48,3ha.

Giao thông kết nối sân bay Long Thành đang được đồng bộ

Theo UBND TP Đồng Nai, các khu đất này được định hướng khai thác để hình thành các chức năng đô thị, dịch vụ và hạ tầng phục vụ hoạt động của sân bay Long Thành. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tham mưu thủ tục thu hồi, giao đất để Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, lập phương án đấu giá theo quy định.

Đáng chú ý, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất phục vụ trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sau khi trừ các chi phí liên quan, được nộp về ngân sách Trung ương theo cơ chế quy định tại Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội.

Ngoài các khu đất dự kiến đấu giá trong năm nay, kế hoạch cũng xác định nhiều quỹ đất lớn cần tiếp tục thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị nguồn lực cho các giai đoạn tiếp theo. Trong đó có khu đất 81ha thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; khu đất bệnh viện 8,6ha; cùng các quỹ đất phụ cận các tuyến giao thông kết nối sân bay như 212,5ha dọc ĐT.769, khoảng 350ha tại phường Long Thành và xã Long Phước, khoảng 610,5ha tại phường Long Thành và xã Bình An.

TP Đồng Nai cũng đưa vào kế hoạch các khu đất khoảng 122ha tại xã Xuân Đường, phụ cận ĐT.773 và 236ha tại phường Bình Lộc, phụ cận ĐT.770B.

UBND TP Đồng Nai yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyển từ theo dõi tiến độ sang quản trị theo kết quả, lấy số thực thu, thực nộp ngân sách làm một trong những thước đo đánh giá. Công tác đấu giá phải bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường bất động sản, trục lợi.

PHÚ NGÂN