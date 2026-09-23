Thu hồi gần 660m² mặt bằng toà nhà Thủ Thiêm Home Center

Ngày 23-9, Thi hành án dân sự TPHCM đã tổ chức cưỡng chế thi hành án tại tòa nhà Thủ Thiêm Home Center (số 288 Trần Não, phường An Khánh, TPHCM); hoàn tất việc tháo dỡ, di dời tài sản để bàn giao diện tích 659,54m² đất thuộc một phần lô 4-21, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Việc cưỡng chế được thực hiện theo bản án số 335/2025/KDTM-PT của TAND TPHCM và quyết định thi hành án số 57634/QĐ-THADS của Thi hành án dân sự TPHCM. Theo đó, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Việt và các đơn vị đang sử dụng mặt bằng tại tòa nhà Thủ Thiêm Home Center phải tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc, di dời tài sản để trả lại diện tích 659,54m² cho Ban Quản lý Phát triển đô thị TPHCM.

Tài sản được kiểm đếm, phân loại và di dời khỏi khu vực cưỡng chế

Trước đó, chấp hành viên đã nhiều lần vận động, thuyết phục các công ty tự nguyện thực hiện nghĩa vụ nhưng các đơn vị vẫn không thực hiện.

Việc thu hồi mặt bằng trên nhằm bàn giao khu đất 4-21 cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM thực hiện các công việc liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã chỉ đạo đề nghị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Việt nghiêm túc chấp hành bản án và quyết định thi hành án; đồng thời giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM phối hợp với Ban Quản lý Phát triển đô thị, các cơ quan liên quan tiếp nhận khu đất và tiến hành các công việc liên quan đấu giá quyền sử dụng đất.

CẨM NƯƠNG