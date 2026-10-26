Nuôi ốc bươu bằng đinh lăng, ngải cứu, thu tiền tỷ mỗi năm

Cho ốc ăn lá đinh lăng, ngải cứu, hoa đu đủ đực... anh Thái Anh Trí (46 tuổi, xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai), chuyển bại thành thắng, phát triển mô hình nuôi ốc bươu đen, thu gần 1 tỷ đồng mỗi năm.