Sức sống cơ sở

Phát triển du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP

SGGPO

Ngày 16-10, Sở NN-MT TPHCM tổ chức chương trình khảo sát, kết nối phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP ở 2 xã Bình Khánh và An Thới Đông (TPHCM).

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Đoàn khảo sát do Chi cục Phát triển nông thôn, Sở NN-MT TPHCM tổ chức

Chuyến khảo sát có sự tham gia của lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn, đại diện Sở Du lịch TPHCM, lãnh đạo các xã Bình Giã, Thạnh An, An Thới Đông, các đơn vị du lịch lữ hành của thành phố...

Đoàn đã đến tham quan Công ty CP dừa nước Việt Nam, chuyên chế biến mật dừa nước tại xã Bình Khánh và Khu du lịch sinh thái Dần Xây tại xã An Thới Đông.

Tại đây, ông Nguyễn Minh Kha, Phó Chủ tịch UBND xã An Thới Đông cho biết, địa phương đang quản lý trên 10.600 ha rừng phòng hộ ngập mặn Cần Giờ nên có thế mạnh về du lịch sinh thái, trong đó Khu du lịch sinh thái Dần Xây đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

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Du khách trải nghiệm đi ca nô trên sông tại Khu du lịch Dần Xây (xã An Thới Đông). Ảnh: ĐÌNH QUY

Theo đó, xã An Thới Đông thiết kế mô hình du lịch trải nghiệm với 3 sản phẩm chính “Lớp học xanh giữa rừng ngập mặn” tại các Khu du lịch Dần Xây và Vàm Sát; “Một ngày làm diêm dân và tương tác cùng chuỗi sản phẩm OCOP; trải nghiệm văn hóa bản địa kết hợp giáo dục truyền thống.

Theo ông Kha, tiềm năng tự nhiên tuy lớn nhưng sản phẩm du lịch của địa phương vẫn còn đơn điệu. Trên địa bàn xã hiện chưa có doanh nghiệp lữ hành chuyên nghiệp đứng ra quảng bá và điều phối tour tuyến liên hoàn.

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Đoàn khảo sát tham quan rừng đước tại Khu du lịch Dần Xây (xã An Thới Đông). Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Qua khảo sát, đại diện Chi cục Phát triển nông thôn cho biết, thời gian tới sẽ hỗ trợ 2 xã Bình Khánh, An Thới Đông chuẩn hóa các tiêu chí điểm đến du lịch nông thôn gắn với OCOP; hỗ trợ tập huấn chuyên sâu về kỹ năng làm du lịch cộng đồng, chuyển đổi số và nghiệp vụ tiếp đón khách cho nông dân, hộ nhận khoán bảo vệ rừng và các hợp tác xã trên địa bàn.

Còn Tiến sĩ Phan Thị Ngàn, Trưởng khoa Du lịch – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chuyên gia về du lịch nông nghiệp lưu ý, các địa phương phải ưu tiên bảo vệ môi trường sinh thái hơn là mục tiêu lượng khách ồ ạt; lấy bảo tồn rừng ngập mặn làm nền tảng và người dân bản địa phải là chủ thể hưởng lợi.

ĐỨC TRUNG

Từ khóa

du lịch nông thôn nông nghiệp cộng đồng

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