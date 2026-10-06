Hà Nội ra mắt kênh TikTok “OCOP Hanoi”

Sáng nay, 6-10, tại Hà Nội, Sở Công thương TP Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Kích hoạt chương trình Gian hàng số nâng tầm thương hiệu Thủ đô và ra mắt kênh “OCOP Hanoi” trên nền tảng TikTok.

Hà Nội kích hoạt chương trình Gian hàng số và ra mắt kênh "OCOP Hanoi", sáng 6-10. Ảnh: PHÚC HẬU

Kênh “OCOP Hanoi” giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nghệ nhân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và các nhà bán hàng tại Hà Nội thông qua các video ngắn, livestream và các nội dung số.

Các gian hàng OCOP của Hà Nội tham gia chương trình. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Giám đốc Sở Công thương TP Hà Nội Trần Đức Hải, trước khi ra mắt kênh “OCOP Hanoi”, các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức hơn 200 phiên livestream, giới thiệu hơn 1.200 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm có tiềm năng trên các nền tảng số.

Một chương trình livestream bán hoa lan tại thôn Tân Hòa do UBND xã Hưng Đạo (TP Hà Nội) tổ chức ngày 5-9. Ảnh: UBND XÃ HƯNG ĐẠO

Cuối tháng 8, Sở Công thương TP Hà Nội đã phối hợp TikTok Shop tổ chức 10 phiên livestream trong ngày khai mạc chương trình khuyến mại số, với gần 50 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và làng nghề tham gia.

Theo ông Trần Đức Hải, trong môi trường số, sản phẩm không chỉ cần có chất lượng mà còn phải được nhận diện, kể đúng câu chuyện, tiếp cận đúng khách hàng và chuyển sự quan tâm của người tiêu dùng thành giao dịch thực tế.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, thành công của chương trình cần được nhìn thấy ở những đơn hàng, những khách hàng quay lại và những thương nhân có thể tự tin vận hành gian hàng của mình.

Gian hàng OCOP của một cơ sở sản xuất từ sữa tươi Ba Vì (TP Hà Nội) trưng bày sáng 6-10. Ảnh: PHÚC HẬU

Sở Công thương TP Hà Nội cho biết, kênh “OCOP Hanoi” không phải shop bán hàng của cơ quan nhà nước. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tự đứng tên, vận hành shop và chịu trách nhiệm về hàng hóa, giá bán, đơn hàng, giao nhận, chăm sóc khách hàng và các nghĩa vụ liên quan.

Kênh “OCOP Hanoi” chính thức vận hành từ ngày 6-10.

PHÚC VĂN