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Phá chuyên án VN10: Lần theo "dòng chảy ma túy", bóc từng nhánh tội phạm

SGGPO

Từ kiện hàng kem đánh răng trên chuyến bay VN10, Công an TPHCM đã bóc gỡ từng nhánh tội phạm trong đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, truy tố 227 bị cáo.

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NGUYỄN TÂN - Ý LINH - SONG MAI

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chuyên án VN10 chuyến bay VN10 ma túy tội phạm kem đánh răng đường dây ma túy xuyên quốc gia Chi Dân tiếp viên hàng không

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