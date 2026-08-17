Sáng 17-8, xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10

Ngày 17-8, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ hơn 11,3kg ma túy bị phát hiện trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không vào tháng 3-2023.