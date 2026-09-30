Trải nghiệm cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông xe

Theo kế hoạch, từ 0 giờ ngày 1-10, cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào khai thác, khép kín tuyến cao tốc dài gần 58km, mở thêm hành lang giao thông kết nối miền Tây với TPHCM và khu vực Đông Nam bộ.