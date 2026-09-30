Khởi tố 6 người núp bóng hợp đồng mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Kết quả điều tra cho thấy, dưới danh nghĩa hợp đồng mua bán nợ, Giám đốc Công ty Mua bán nợ Công Danh chỉ đạo nhân viên liên tục đe dọa, gây rối tại các cơ sở kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản.