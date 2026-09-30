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Thua Thái Lan, tuyển Việt Nam nhận cú sốc kép

SGGPO

Thất bại 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào cảnh thua đơn thiệt kép. Với hai trận toàn thắng, Thái Lan chắc chắn đứng đầu bảng B và giành quyền vào chung kết trước một lượt đấu do lợi thế đối đầu trực tiếp.

GIA HUY

Từ khóa

Thái Lan đội tuyển Việt Nam cú sốc kép bóng đá ASEAN Cup 2026

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