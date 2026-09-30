Thua Thái Lan, tuyển Việt Nam nhận cú sốc kép

Thất bại 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào cảnh thua đơn thiệt kép. Với hai trận toàn thắng, Thái Lan chắc chắn đứng đầu bảng B và giành quyền vào chung kết trước một lượt đấu do lợi thế đối đầu trực tiếp.