Phim đắt giá nhất điện ảnh Ấn Độ thu hút khán giả tại Việt Nam

Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại - bom tấn gồm 2 phần với kinh phí sản xuất lên đến 500 triệu USD vừa xác lập những kỷ lục phòng vé tại Việt Nam.

Phần 1 của bộ phim đã công chiếu tại thị trường Việt Nam từ ngày 6-11, lập tức nhận về nhiều sự thu hút.

Theo thống kê của Box Office Vietnam (có sai số), phim bán được gần 47.380 vé trong 3 ngày đầu công chiếu (từ ngày 6 đến 8-11). Tính đến sáng ngày 10-11, phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 7 tỷ đồng, xác lập kỷ lục phim của điện ảnh Ấn Độ (Bollywood) có doanh thu cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Ramayana xác lập kỷ lục ấn tượng tại thị trường Việt Nam. Ảnh: ĐPCC

Kết quả này đánh dấu màn khởi đầu ấn tượng của một tác phẩm sử thi Bollywood tại thị trường Việt Nam, nơi phim nội địa và các bom tấn Hollywood thường chiếm ưu thế. Trước sự ủng hộ lớn của khán giả Việt sau những ngày đầu công chiếu, các rạp phim đang đồng loạt tăng suất chiếu cho bộ phim.

Bên cạnh việc tạo dấu ấn tại Việt Nam, phim còn ghi nhận những con số doanh thu đáng chú ý trên thị trường toàn cầu. Tổng doanh thu phòng vé của phim trong tuần mở màn đạt 55,7 triệu USD, chỉ xếp sau Godzilla Minus Zero. Trong đó, doanh thu từ các thị trường quốc tế đạt 22,83 triệu USD, lập kỷ lục phim nói tiếng Hindi có doanh thu mở màn tại thị trường nước ngoài cao nhất từ trước đến nay.

Bộ phim chinh phục khán giả bởi câu chuyện, diễn xuất, âm nhạc và kỹ xảo. Ảnh: ĐPCC

Tốc độ tăng trưởng doanh thu của bộ phim đầy hứa hẹn nhờ lượng vé đặt trước. Theo đại diện nhà phát hành Galaxy, tại Ấn Độ, doanh thu lượng vé đặt trước cho ngày thứ Hai (ngày 9-11) đã đạt 50,03 crore rupee (khoảng 5,3 triệu USD), vượt mức doanh thu 42,96 crore rupee của ngày khởi chiếu. Đây là tín hiệu khả quan cho thấy phim có cơ hội duy trì đà thu hút khán giả sau kỳ nghỉ lễ Diwali.

Những con số trên phần nào cho thấy sức hấp dẫn của một tác phẩm kết hợp giữa bản sắc văn hóa Ấn Độ và quy mô sản xuất điện ảnh quốc tế. Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại là bom tấn đắt đỏ bậc nhất điện ảnh Ấn Độ, 2 phần phim được đầu tư lên tới 500 triệu USD. Bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng nhất của Ấn Độ, cùng những tên tuổi đứng sau các bom tấn Hollywood.

Giữ vai trò nhà sản xuất phim là Namit Malhotra - người giữ vai trò lãnh đạo tại DNEG - công ty kỹ xảo từng nhiều lần giành giải Oscar và góp phần tạo nên những tác phẩm đình đám như The Odyssey, Dune, Interstellar và Inception. Đạo diễn Nitesh Tiwari nổi tiếng với tác phẩm Dangal - bộ phim Ấn Độ hiện có doanh thu cao nhất trên toàn cầu. Đặc biệt, phần âm nhạc của phim được thực hiện bởi 2 nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar là Hans Zimmer và A. R. Rahman.

Những đại cảnh với kỹ xảo ấn tượng trong phim. Ảnh: ĐPCC

Phim được chuyển thể từ thiên sử thi nổi tiếng của Ấn Độ. Khi thế giới đứng trước nguy cơ sụp đổ, hoàng tử Rama (Ranbir Kapoor đảm nhận) được định mệnh lựa chọn đối đầu với vua quỷ Ravana (Yash thủ vai). Vượt ra ngoài những trận chiến giữa thiện và ác, câu chuyện còn đề cao tình yêu, lòng trung thành và sự hy sinh.

Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại đang công chiếu trên toàn quốc với phiên bản phụ đề và lồng tiếng Việt. Đặc biệt, để đưa tới trải nghiệm kỹ xảo đẳng cấp nhất, phim còn được công chiếu với định dạng IMAX 3D.

HẢI DUY