Phương Mỹ Chi và nhiều nghệ sĩ biểu diễn tại Nhạc hội Dân chơi dân ca Day 2

Phương Mỹ Chi vừa mang Nhạc hội Dân chơi dân ca Day 2 đến Hà Nội, tối 7-11, với hành trình âm nhạc xuyên 3 miền, quy tụ nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân.

Trước giờ diễn, NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tặng hoa và động viên ca sĩ Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp.

Các nghệ sĩ tham gia nhạc hội

Trong chương trình, NSND Tự Long đảm nhận phần dẫn chuyện, kết nối các chặng hành trình nội dung âm nhạc.

Đông đảo các nghệ sĩ như NSND Thanh Ngoan, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Trinh Trinh, Pháo, Double2T, Phương Ly, diễn viên Bảo Định… tham gia trình diễn tại nhạc hội.

Phương Mỹ Chi mang đến phần mở màn đầy mãn nhãn với Bài ca đất phương Nam, rồi đến những ca khúc mang dấu ấn của văn hóa Trung bộ như: Buôn trăng, Gối gấm, Ưng cái bụng, Nữ công gia chánh…

Ở chặng âm nhạc miền Bắc, Phương Mỹ Chi đưa khán giả bước vào không gian văn hóa Bắc bộ qua liên khúc Trẩy hội làng, mashup Đẩy xe bò - Vũ trụ có anh, Chọn mặt gửi vàng, Thử lòng quân tử, Xây xẩm… Tiến đến chặng miền Nam, cô mang đến các ca khúc Liễu yếu đào tơ, Thiên đường với người thương, Lý Cò Style - Rock Hạt Gạo - Ếch ngoài đáy giếng…

Các tiết mục ấn tượng tại nhạc hội

TIỂU TÂN