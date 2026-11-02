Ngũ Cung đưa “Hành khúc ngày và đêm” lên sân khấu rock

Tối 2-11, ban nhạc Ngũ Cung sẽ biểu diễn tại “Rock Concert - Thái Nguyên bừng sáng”, diễn ra ở Sân vận động Thái Nguyên. Điểm nhấn trong phần trình diễn là ca khúc cách mạng Hành khúc ngày và đêm được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc rock.

Chương trình do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Ngũ Cung đảm nhận phần III, cũng là phần kết chương trình, với 5 ca khúc: Đón em trở về, Yêu, Người ở đừng về, Cô Đôi Thượng Ngàn và Hành khúc ngày và đêm.

Ban nhạc Ngũ Cung

Ca khúc Hành khúc ngày và đêm do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc từ bài thơ Ngày và đêm của nhà thơ Bùi Công Minh. Với Ngũ Cung, tác phẩm mang giá trị lịch sử và tinh thần đặc biệt, thể hiện lòng yêu nước, ý chí kiên cường và khí thế hào hùng của con người Việt Nam.

Khi làm mới ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, Ngũ Cung chú trọng giữ gìn những giá trị cốt lõi của tác phẩm. Ban nhạc khai thác năng lượng, tiết tấu và âm thanh đặc trưng của rock để tạo cách thể hiện có cá tính riêng, nhưng vẫn giữ tinh thần, thông điệp và cảm xúc của bản gốc.

Trước ý kiến cho rằng rock gào thét, thiếu sự trang nghiêm cần thiết khi thể hiện nhạc cách mạng, nhạc sĩ Trần Thắng, thủ lĩnh Ngũ Cung, bày tỏ quan điểm khác.

“Rock có rất nhiều sắc thái biểu đạt, từ quyết liệt, bùng nổ đến hào hùng, trang nghiêm và sâu lắng. Theo chúng tôi, thể loại âm nhạc không quyết định tính trang nghiêm của một tác phẩm. Điều quan trọng nằm ở cách người nghệ sĩ cảm nhận, lựa chọn ngôn ngữ biểu đạt và truyền tải được tinh thần của tác phẩm”, nhạc sĩ Trần Thắng chia sẻ.

Anh kỳ vọng phiên bản rock của Hành khúc ngày và đêm sẽ mang đến góc nhìn mới về ca khúc quen thuộc, giúp những giá trị âm nhạc và tinh thần của tác phẩm tiếp tục lan tỏa qua các cách thể hiện khác nhau.

Ban nhạc Ngũ Cung biểu diễn cùng các nghệ sĩ trên sân khấu

Ban nhạc Ngũ Cung được nhạc sĩ Trần Thắng thành lập năm 2007, tạo dấu ấn với phong cách kết hợp rock và âm hưởng dân tộc Tây Bắc. Theo thông tin ban nhạc cung cấp, Ngũ Cung hiện có 5 thành viên: Trần Thắng (thủ lĩnh, guitar, sáng tác), Hoàng Đức (trống), Hồng Phi (hát chính), Hoàng Xuân Bách (guitar bass) và Hoàng Xuân Bắc (guitar).

TIỂU TÂN