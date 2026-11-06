Đà Lạt thăng hoa cùng những giai điệu Jazz

Những giai điệu Jazz phóng khoáng trong đêm khai mạc Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 lần đầu khuấy động phố núi Đà Lạt, mở màn hành trình âm nhạc đa sắc màu với sự góp mặt của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Video: Không khí đêm diễn đầu tiên của Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Tối 6-11, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Lạt đã khai mạc tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại đêm khai mạc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, lễ hội mang đến cho công chúng những chương trình biểu diễn âm nhạc đặc sắc, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của văn hóa và khơi dậy tình yêu nghệ thuật.

Việc tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 góp phần phát huy danh hiệu “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO”, mở rộng cơ hội giao lưu giữa nghệ sĩ trong nước và quốc tế, tăng cường kết nối với các mạng lưới sáng tạo, đồng thời từng bước khẳng định vai trò của âm nhạc trong đời sống đô thị và trong chiến lược phát triển văn hóa của địa phương.

Các nghệ sĩ nhóm JKC (Hàn Quốc) biểu diễn tại lễ hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Buổi biểu diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc trong nước và quốc tế như Yellow Star Bigband, Hoài Sa Band và Trần Thu Hà (Việt Nam), Lisa Ono (Nhật Bản), Rau Midón, Nik West (Mỹ), JKC (Hàn Quốc).

Các khán giả ghi lại khoảnh khắc tại lễ hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các nghệ sĩ mang đến những màn trình diễn đa sắc màu, từ hòa tấu guitar nhẹ nhàng đến các tiết mục sôi động, kết hợp nhiều phong cách âm nhạc như jazz truyền thống, jazz hiện đại, funk, soul, pop và âm nhạc dân gian Việt Nam.

Các nghệ sĩ mang tới cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc tại đêm trình diễn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nhạc sĩ Huy Tuấn, Tổng đạo diễn Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026, chia sẻ, đêm khai mạc tại quảng trường Lâm Viên diễn ra sôi động. Trong khi đó, chương trình tối 7-11 sẽ mang đậm tính đường phố, tạo không gian tương tác gần gũi hơn giữa nghệ sĩ và khán giả.

Khán giả ngồi kín trung tâm khán đài tại quảng trường Lâm Viên. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo kế hoạch, tối 7-11, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 tiếp tục phục vụ khán giả tại khu vực phía trước rạp 3-4, khu Hòa Bình. Ngày 8-11, chương trình bế mạc tại khuôn viên dự án HAUS Da Lat với hoạt động dành cho khách mời.

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ĐOÀN KIÊN