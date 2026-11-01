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Hơn 200 diễn viên tham dự liên hoan “Câu Quan họ phương Nam” lần 4

SGGPO

Liên hoan “Câu Quan họ phương Nam” lần 4 quy tụ hơn 200 diễn viên, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại tại TPHCM.

Liên hoan "Câu Quan họ phương Nam". Ảnh: NGÂN NGUYỄN
Liên hoan "Câu Quan họ phương Nam". Ảnh: NGÂN NGUYỄN

Tối 31-10, Liên hoan “Câu Quan họ Phương Nam” lần 4 - năm 2026 được Cung văn hóa Lao Động TPHCM và CLB Quan họ Trúc Xinh tổ chức.

Liên hoan quy tụ 50 tiết mục với hơn 200 diễn viên là những “liền anh”, “liền chị” đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Đây là một trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, kỷ niệm 48 năm thành lập Cung Văn hóa Lao động TPHCM cũng như kỷ niệm 17 năm Dân ca Quan họ được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

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Các liền chị duyên dáng của CLB Quan họ Trúc Xinh. Ảnh: NGÂN NGUYỄN

Trải qua phần tranh tài sôi nổi, giải nhất đã thuộc về thí sinh Nguyễn Công Thiêm (hát đơn), cặp thí sinh Lại Đình Định – Nguyễn Văn Điều (hát đôi), đội Duyên Kinh Bắc (hát tam), CLB Bắc Sông Cầu (hát tốp) cùng nhiều giải thưởng khác.

Bà Nguyễn Phạm Bích Ngân, Phó Giám đốc Cung văn hóa Lao Động TPHCM, chia sẻ: “Dân ca Quan họ Bắc Ninh vẫn đang được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam nuôi dưỡng, quảng bá; được bạn bè trên thế giới biết đến và ngưỡng mộ. Hy vọng sau chương trình, chúng ta sẽ thêm yêu mến, tự hào về di sản quan họ và tiếp tục góp sức bảo tồn, gìn giữ nét đẹp văn hóa này cho các thế hệ mai sau”.

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Từ khóa

QUAN HỌ diễn viên liên hoan

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