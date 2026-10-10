Phối hợp xử lý những vấn đề pháp lý liên ngành

Thực hiện Nghị quyết số 2092/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (về việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước), hơn 45.000 văn bản đã được rà soát bước đầu từ trung ương đến địa phương, theo số liệu Bộ Tư pháp công bố ngày 7-10.

Không chỉ xác định các văn bản cần xử lý, nhiệm vụ quan trọng hơn của cuộc tổng rà soát lần này là nâng cao chất lượng sàng lọc, tập trung nhận diện những bất cập có tính hệ thống, liên ngành để đề xuất giải pháp xử lý.

Kết quả chính thức dự kiến có vào cuối tháng 11, nhưng qua báo cáo của các bộ, ngành và địa phương, nhiều kiến nghị quan trọng đã được nêu ra. Đơn cử, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã nhận diện 13 nội dung tại 7 văn bản chưa thể chế hóa kịp thời đường lối, chủ trương mới của Đảng liên quan đến kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phân cấp, phân quyền; phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Bên cạnh đó là 3 nội dung tại 2 văn bản không phù hợp với Hiến pháp năm 2013; 59 nội dung tại 15 văn bản còn mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với các luật như Luật Ngân sách nhà nước; Luật Cán bộ, công chức; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thanh tra… Từ kết quả rà soát, KTNN bước đầu đề xuất xử lý 15 văn bản, trong đó sửa đổi, bổ sung 6 văn bản và thay thế toàn bộ 9 văn bản.

Tuy nhiên, việc sửa đổi văn bản pháp luật không chỉ là trách nhiệm riêng của từng bộ, ngành. Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng chỉ ra nhiều quy định chưa thống nhất giữa các luật, thuộc trách nhiệm quản lý của nhiều bộ, ngành. Chẳng hạn, các quy định liên quan đến người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài trong Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản; quy định về bán công trình xây dựng hình thành trong tương lai đối với đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm; quy định về công chứng hợp đồng trong Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở…

Vì vậy, trong giai đoạn nước rút để hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết số 2092/NQ-UBTVQH15, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành liên quan là hết sức cần thiết. Trong đó, Bộ Tư pháp - cơ quan “gác cổng” pháp luật của Chính phủ - cần phát huy vai trò hướng dẫn xử lý những điểm chồng chéo, giao thoa giữa pháp luật chuyên ngành với pháp luật về đầu tư, đất đai, ngân sách, tài sản công, xây dựng, đấu thầu và tổ chức chính quyền địa phương; xác định lộ trình xử lý đồng bộ đối với các văn bản liên quan đến nhiều bộ, ngành; tổng hợp những bất cập phổ biến được phát hiện qua tổng rà soát để đề xuất giải pháp chung, tránh tình trạng xử lý riêng lẻ từng văn bản.

BẢO VÂN