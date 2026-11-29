Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, tính đến 17 giờ ngày 29-11, mưa lũ (diễn ra từ ngày 24) đã làm 5.536 nhà dân bị ngập tại 4 địa phương gồm Quảng Ngãi, Gia Lai, Đà Nẵng và Đắk Lắk.

Trong đó, Quảng Ngãi có 2.706 nhà bị ngập, Gia Lai 2.408 nhà, TP Đà Nẵng 194 nhà và Đắk Lắk 228 nhà.

Bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Cửa Lở (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mưa lũ đã gây thiệt hại 339ha hoa màu, cây trồng tại Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.

Ngoài ra, có 12 điểm trường bị hư hỏng, gồm Quảng Ngãi 10 điểm, Đắk Lắk 2 điểm. Quảng Ngãi còn có 1 tàu cá bị chìm khi đang neo đậu; hệ thống thủy lợi với 5.363m kênh mương, 8 cầu, cống và 530m kè hư hỏng.

Quảng Ngãi cũng bị sạt lở 3 vị trí trên đường Trường Sơn Đông và hơn 100 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Tại Gia Lai, cầu Bà Lương trên quốc lộ 19C hư hỏng nặng, phải tạm dừng lưu thông. Cầu đường sắt tại khu vực Suối Bụt, xã Canh Vinh bị xói trôi nền đường.

Đến chiều 29-11, TP Đà Nẵng còn 38 vị trí ngập tại các cầu, ngầm tràn, tuyến đường và khu vực trũng thấp, 2 vị trí sạt lở, 3 khu vực bị cô lập.

Đắk Lắk không còn điểm tắc giao thông do ngập hoặc sạt lở, phương tiện đã lưu thông bình thường. Tại Khánh Hòa, nước lũ cũng rút, các vị trí sạt lở được xử lý, giao thông hoạt động bình thường.

Lực lượng chức năng đã di dời an toàn quả bom khỏi vị trí sạt lở. Ảnh: VĂN THẮNG

Ở tỉnh Quảng Trị, sạt lở mái taluy dương tại Km9+400 quốc lộ 15D, đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến Cửa khẩu quốc tế La Lay, tiếp tục gây tắc giao thông. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một quả bom trong khu vực đất đá sụt.

Trong khi đó, tại Gia Lai, đến 15 giờ ngày 29-11, xã Tuy Phước còn 10 điểm tràn có nước tràn qua, độ sâu khoảng 0,25-1m; xã Tuy Phước Bắc còn một số điểm tràn và tuyến đường trũng thấp bị chia cắt.

PHÚC VĂN