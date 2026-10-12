TPHCM phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi từ gia đình đến bệnh viện

UBND TPHCM vừa phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất thăm khám cho người dân (Ảnh: BVCC)

Đối tượng áp dụng của Đề án là người cao tuổi, gia đình có người cao tuổi, người thân trực tiếp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Theo đó, thành phố hướng đến phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo hướng đồng bộ, liên thông và phân tầng.

Trong đó, lấy người cao tuổi làm trung tâm; dựa trên nền tảng chăm sóc tại nhà và cộng đồng; xác định chuyên ngành lão khoa là trụ cột chuyên môn và quản lý dữ liệu sức khỏe là công cụ điều phối. Đảm bảo người cao tuổi sống khỏe, an toàn, độc lập; đồng thời phát huy trách nhiệm tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc thích ứng với quá trình già hóa dân số.

TPHCM tập trung tổ chức hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo 5 tầng thống nhất trên địa bàn thành phố, bảo đảm tính liên tục, liên thông và phù hợp với nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi. Cụ thể, tầng 1: tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe; tầng 2: chăm sóc hỗ trợ tại cộng đồng; tầng 3: chăm sóc hỗ trợ tại nhà; tầng 4: chăm sóc tại cơ sở lưu trú; tầng 5: chăm sóc tại bệnh viện.

Việc chuyển giữa các tầng được thực hiện trên cơ sở đánh giá tình trạng sức khỏe, mức độ phụ thuộc và nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi theo quy trình thống nhất trên toàn thành phố.

Đề án cũng chú trọng tổ chức rà soát, lập danh sách người cao tuổi theo từng xã, phường, đặc khu; cập nhật thường xuyên các biến động dân cư, hoàn cảnh sống, nhóm nguy cơ, người cao tuổi sống một mình, người cao tuổi cần được hỗ trợ. Triển khai quản lý sức khỏe toàn diện đối với người cao tuổi thông qua khám sức khỏe định kỳ, lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đặc biệt, thành phố sẽ xây dựng môi trường sống thân thiện với người cao tuổi; phát triển không gian sinh hoạt cộng đồng, công trình công cộng, giao thông và nhà ở phù hợp với khả năng tiếp cận, an toàn và nhu cầu sinh hoạt của người cao tuổi. Tổ chức đào tạo, tập huấn; hỗ trợ cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho người cao tuổi, người thân và gia đình.

Bên cạnh đó, phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi; phát triển cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo nhiều loại hình; củng cố năng lực hệ thống y tế và phát triển chuyên ngành lão khoa; chuyển đổi số, dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; truyền thông, huy động cộng đồng và phát huy vai trò của các đoàn thể Nhân dân; huy động nguồn lực xã hội, nghiên cứu và mở rộng hợp tác quốc tế.

UBND TPHCM yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các chế độ, chính sách trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Đề án theo quy định. Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức triển khai, điều phối triển khai thống nhất mô hình chăm sóc người cao tuổi theo 5 tầng trên toàn thành phố.

Theo thống kê của Sở Y tế TPHCM, thành phố chính thức bước vào thời kỳ già hóa dân số vào năm 2017 (tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên đạt 10,28%). Đến năm 2025, tỷ lệ này đã tăng lên 11,40% với hơn 1,57 triệu người cao tuổi, cao nhất cả nước. Dự kiến, thành phố sẽ chính thức bước vào thời kỳ "dân số già" vào năm 2038 (với hơn 3 triệu người cao tuổi) và tiến tới "dân số siêu già" vào năm 2048 (hơn 4,6 triệu người cao tuổi).

THÀNH SƠN