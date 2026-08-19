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Podcast bản tin trưa 19-8: Sân bay Liên Khương mở cửa trở lại, khai trương đường bay Đà Lạt - Cần Thơ

SGGPO

Podcast bản tin trưa 19-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tạo "lá chắn" cho người mua nhà, "mở đường" cho doanh nghiệp; Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi lại ở Tuyên Quang: Không thí sinh nào đạt 10 điểm Toán; Một luật sư tham gia giúp sức cho vợ chồng Phú Lê che giấu vi phạm; Sáng 19-8, giá vàng trong nước đồng loạt giảm 1,6 triệu đồng/lượng; Sân bay Liên Khương chính thức đón chuyến bay đầu tiên sau gần 6 tháng...

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

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