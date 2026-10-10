Quảng Trị: Nỗ lực tìm kiếm người phụ nữ bị lũ cuốn trôi

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 12 giờ ngày 10-10, bà H.T.L. trên đường đi qua trung tâm bản Bãi Dinh thì bị nước cuốn trôi. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân, song do mưa lớn, lũ dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn từ ngày 9 đến 10-10 gây nhiều thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, thủy lợi và giao thông tại địa phương. Theo báo cáo ban đầu, tại xã Vĩnh Hoàng, khoảng 1ha ruộng bị vùi lấp, 23m kênh đất bị hư hỏng; tuyến đường từ thôn Mỹ Tú đi thôn Bắc Vĩnh Thái sạt lở hai bên với chiều dài khoảng 20m, sâu 0,5m. Ngoài ra, tuyến đê biển Vĩnh Thái bị sạt lở với diện tích khoảng 30m².

Tại Km 34+900, quốc lộ 9C xảy ra sạt lở đất đá, với khối lượng khoảng 10m³, gây ách tắc giao thông, các phương tiện ô tô không thể lưu thông qua khu vực. Nhiều ngầm tràn trên quốc lộ 9B, đường vào bản Trung Sơn, xã Trường Sơn và một số tuyến đường tại các xã Phong Nha, Hoàn Lão… ngập cục bộ, có nơi sâu hơn 1m.