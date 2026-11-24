Theo kế hoạch, phạm vi dự án liên quan đến 300 hộ gia đình, cá nhân và 8 tổ chức tại các khu phố 1A, 2, 3, 6 và 7 trên địa bàn phường. Việc đo đạc, kiểm đếm nhằm xác định hiện trạng sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, làm cơ sở thực hiện các bước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đông đảo người dân tham gia hội nghị

Tại hội nghị, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương thông tin về trình tự kiểm đếm, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hướng dẫn người dân chuẩn bị giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ về nhà ở, tài sản gắn liền với đất và giấy tờ tùy thân.

Một số hộ dân, tổ chức nêu ý kiến về chính sách bồi thường và thủ tục thu hồi đất, UBND phường và các đơn vị chuyên môn đã giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các kiến nghị cần tiếp tục xem xét.

Phó Chủ tịch UBND phường An Phú Tôn Quang Vinh yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai kiểm đếm, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục cần thiết; đồng thời tiếp nhận, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

XUÂN TRUNG