Xã hội

Quảng Trị: Thiêng liêng lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ

SGGPO

Ngày 29-10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Trước đó, từ ngày 1 đến 27-10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tiến hành tìm kiếm, quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ nói trên tại khuôn viên một ngân hàng chi nhánh phường Quảng Trị và khuôn viên gia đình bà Nguyễn Thị Luận, khu phố 4, phường Quảng Trị.

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7 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị

Tại buổi lễ, trong không khí xúc động, trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị.

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Từ khóa

Hài cốt liệt sĩ Quảng Trị truy điệu

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