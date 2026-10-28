Xe tải bốc cháy trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương

Xe tải chở hàng đang lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua tỉnh Tây Ninh, bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khiến hàng hóa bị thiêu rụi.

Xe tải bốc cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua tỉnh Tây Ninh

Hơn 15 giờ ngày 28-10, nam tài xế xe tải 65H-013.XX chạy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng từ TPHCM về miền Tây.

Khi đến Km21+800, thuộc xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, phần đầu xe tải bất ngờ bốc khói. Phát hiện sự việc, tài xế đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra.

Xe tải bốc cháy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua tỉnh Tây Ninh

Lúc này, ngọn lửa lan nhanh và bùng phát. Tài xế hô hoán và dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông nhanh chóng phối hợp Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, điều tiết giao thông.

Sau hơn 20 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến phương tiện và hàng hóa trên xe bị thiêu rụi.

Sự việc khiến tuyến cao tốc ùn ứ kéo dài

Vụ cháy khiến giao thông trên tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương bị ùn ứ kéo dài, các phương tiện lưu thông qua khu vực di chuyển chậm.

HUỲNH DU