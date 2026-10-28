Tăng cường bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ từ công nghệ số

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2033/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phát triển trẻ em giai đoạn 2026 - 2035 và tầm nhìn đến năm 2045.

Chính phủ đề ra mục tiêu tỷ lệ học sinh được cung cấp kỹ năng số đạt 95% vào năm 2035. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Mục tiêu của chiến lược là đến năm 2030 bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, hạnh phúc, được thực hiện đầy đủ quyền của trẻ em. Trẻ được tiếp cận công bằng các dịch vụ chất lượng trong chăm sóc, giáo dục, bảo vệ. Trẻ phát triển toàn diện thể chất, trí tuệ, tinh thần.

Trong đó, chiến lược đặt ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ em đi học mẫu giáo đạt 97% vào năm 2030 và duy trì từ 97% trở lên vào năm 2035. Tỷ lệ học sinh được cung cấp kỹ năng số đạt 95% vào năm 2035.

Giảm tỷ lệ trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục ít nhất 5% mỗi năm đến năm 2030 và phấn đấu giảm 3% mỗi năm trong giai đoạn 2031 - 2035. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ, can thiệp và tiếp cận các dịch vụ phù hợp theo nhu cầu cơ bản của trẻ em vào năm 2030...

Trong số các giải pháp, chiến lược đề cập đến việc triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Phối hợp phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy cơ xâm hại, lừa đảo, bắt nạt, dụ dỗ, bóc lột và các nguy cơ mới phát sinh từ công nghệ số…

LÂM NGUYÊN